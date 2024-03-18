https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-يفوز-بانتخابات-الرئاسة-الروسية-بنسبة-8728-من-الأصوات-بعد-فرز-100-من-أوراق-الاقتراع-1087112965.html

بوتين يفوز بالانتخابات بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع

بوتين يفوز بالانتخابات بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع

سبوتنيك عربي

فاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية بنسبة 87.28% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف حصل على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف - 3.85% من... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T12:30+0000

2024-03-18T12:30+0000

2024-03-18T12:41+0000

روسيا

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تم نشر بيانات نتائج التصويت في مركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية، وتم فرز 100% من أوراق الاقتراع.حصل المرشح والرئيس الحالي الروسي، فلاديمير بوتين (الذي رشح نفسه) على 87.28% من الأصوات، ورئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي نيكولاي خاريتونوف حصل على 4.31% من الأصوات، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي ـ 3.2% من الأصوات، ونائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") - 3.85% من الأصوات.وحدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وكان هناك أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية يتنافسون على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

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