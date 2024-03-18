https://sputnikarabic.ae/20240318/كيم-جونغ-أون-مهنئا-بوتين-سيحقق-الشعب-الروسي-بتوجيهاتكم-النصر-في-بلوغ-السلام-والعدالة-الدوليين-1087117190.html

كيم جونغ أون مهنئا بوتين: سيحقق الشعب الروسي بتوجيهاتكم النصر في بلوغ السلام والعدالة الدوليين

كيم جونغ أون مهنئا بوتين: سيحقق الشعب الروسي بتوجيهاتكم النصر في بلوغ السلام والعدالة الدوليين

سبوتنيك عربي

هنأ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا، وسط تعميق التعاون العسكري بين البلدين. 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T14:36+0000

2024-03-18T14:36+0000

2024-03-18T14:36+0000

فلاديمير بوتين

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وقال كيم في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية المركزية: "إنني على قناعة راسخة بأنه في ظل توجيهاتكم النشطة والصحيحة، سيحقق الشعب الروسي بالتأكيد النصر في قضية تحقيق السلام والعدالة الدوليين وبناء عالم مستقل متعدد الأقطاب"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وتابع كيم، مشيرًا إلى أن قمته مع الرئيس الروسي في ميناء فضائي روسي، والتي عقدت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، جلبت نقطة تحول "تاريخية" في العلاقات الثنائية، التي وصفها بأنها تتطور إلى تعاون "استراتيجي دائم"، مع "الاستقلال المناهض للإمبريالية كفكرة مشتركة".وفي أعقاب قمة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سبتمبر من العام الماضي، قامت كوريا الشمالية وروسيا بتعميق التعاون العسكري.وحصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية الروسية، على 87.31 % من الأصوات، فيما حصل نيكولاي خاريتونوف على أكثر من 4 % من الأصوات، وليونيد سلوتسكي على أكثر من 3 % من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف على نحو 4 % من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بعد فرز أكثر من 99.70 في المئة من الأصوات. وتم نشر بيانات نتائج التصويت في مركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية الروسية.كما أظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يوم أمس الأحد، فوز الرئيس فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية الروسية في الأقاليم المنضمة حديثًا إلى روسيا وهي مقاطعتا زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس 2024، فيما تجاوز عدد من يحق لهم التصويت 112 مليونا في أراضي روسيا، وما يصل إلى نحو مليونين في الخارج.زعماء ورؤساء يهنئون بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسيةوأعرب الرئيس بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.

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فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024