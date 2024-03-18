https://sputnikarabic.ae/20240318/ملك-البحرين-يهنئ-الرئيس-الروسي-بمناسبة-فوزه-بفترة-رئاسية-جديدة-مشيدا-بمستوى-العلاقات-الثنائية--1087108642.html

ملك البحرين يهنئ الرئيس الروسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة... مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية

ملك البحرين يهنئ الرئيس الروسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة... مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية

سبوتنيك عربي

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة. 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T11:45+0000

2024-03-18T11:45+0000

2024-03-18T11:45+0000

العالم العربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وأعرب ملك البحرين في البرقية عن خالص تهانيه للرئيس الروسي، متمنيًا له "كل التوفيق والسداد في أداء مهام عمله الرئاسي، لتحقيق تطلعات الشعب الروسي الصديق في مزيد من التقدم والتطور والازدهار".وأشاد آل عيسى بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وما وصلت إليه من مستوى متقدم على كافة المستويات، مؤكدًا تطلعه "إلى مواصلة العمل مع فخامة الرئيس الروسي من أجل تعزيز هذه العلاقات التاريخية وتطوير مجالات التعاون المشترك، بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين"، وفق بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.يتقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33% من الأصوات، بعد فرز 99.52% من أوراق الاقتراع.وأجريت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار 2024، ونشرت بيانات نتائج التصويت في مركز لجنة الانتخابات المركزية، وتمت معالجة 99.52% من أوراق الاقتراع.وحصل كل من نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي) على 4.30% من الأصوات، ليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) على 3.20% من الأصوات، فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") على3.81% من الأصوات.وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج، فيما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

https://sputnikarabic.ae/20240318/برلماني-بحريني-انتخاب-بوتين-يعكس-التأييد-الواسع-لموقفه-الدولي-حيال-القضايا-العالمية-1087107611.html

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