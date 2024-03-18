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بوتين يهنئ الروس في ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع الوطن الأم
https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-يهنئ-الروس-في-ذكرى-إعادة-توحيد-شبه-جزيرة-القرم-مع-الوطن-الأم-1087121613.html
بوتين يهنئ الروس في ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع الوطن الأم
بوتين يهنئ الروس في ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع الوطن الأم
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، المواطنين الروس في ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T16:26+0000
2024-03-18T17:02+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال حفل موسيقي مخصص للذكرى العاشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا: "أصدقائي الأعزاء، أحيي الجميع بصدق وأهنئكم بالعيد، إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا".وتابع بوتين: "القرم ليست فقط منطقة ذات أهمية استراتيجية، بل إن شعبها مصدر فخرنا في المقام الأول، لقد حملوا الإيمان بالوطن ولم يفصلوا أنفسهم عن روسيا، هذا ما سمح لشبه جزيرة القرم بالعودة إلى الوطن الأم".وأوضح بوتين أنه تلقى في الصباح تقريرا عن استعادة خط السكة الحديد من روستوف إلى دونيتسك، إلى ماريوبول وبيرديانسك، قائلا: "سنواصل هذا العمل، وقريبًا ستتجه القطارات مباشرة إلى سيفاستوبول، وسيكون هذا طريقًا بديلاً آخر بدلاً من جسر القرم".وفي مارس/ آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى في 16 مارس، بعد انقلاب فبراير/شباط 2014 في كييف، حيث صوّت في الاستفتاء 96.77 في المئة من المواطنين في القرم، و95.6 في المئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.
https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-الحملة-الانتخابية-كانت-حضارية-والتزمت-بالقانون-الروسي-بشكل-تام-1087117926.html
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روسيا

بوتين يهنئ الروس في ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع الوطن الأم

16:26 GMT 18.03.2024 (تم التحديث: 17:02 GMT 18.03.2024)
© Sputnik . Sergei Bobylev/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز "تو-160إم"، تتارستان 22 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز تو-160إم، تتارستان 22 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© Sputnik . Sergei Bobylev/POOL
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، المواطنين الروس في ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا.
وقال بوتين خلال حفل موسيقي مخصص للذكرى العاشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا: "أصدقائي الأعزاء، أحيي الجميع بصدق وأهنئكم بالعيد، إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا".
وتابع بوتين: "القرم ليست فقط منطقة ذات أهمية استراتيجية، بل إن شعبها مصدر فخرنا في المقام الأول، لقد حملوا الإيمان بالوطن ولم يفصلوا أنفسهم عن روسيا، هذا ما سمح لشبه جزيرة القرم بالعودة إلى الوطن الأم".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
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وأوضح بوتين أنه تلقى في الصباح تقريرا عن استعادة خط السكة الحديد من روستوف إلى دونيتسك، إلى ماريوبول وبيرديانسك، قائلا: "سنواصل هذا العمل، وقريبًا ستتجه القطارات مباشرة إلى سيفاستوبول، وسيكون هذا طريقًا بديلاً آخر بدلاً من جسر القرم".
ووعد بوتين بأن تمضي روسيا قدماً في إنشاء مناطق جديدة معًا، جنبًا إلى جنب، الأمر الذي سيجعل البلاد أقوى.
وفي مارس/ آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى في 16 مارس، بعد انقلاب فبراير/شباط 2014 في كييف، حيث صوّت في الاستفتاء 96.77 في المئة من المواطنين في القرم، و95.6 في المئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.
وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.
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