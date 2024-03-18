https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-يهنئ-الروس-في-ذكرى-إعادة-توحيد-شبه-جزيرة-القرم-مع-الوطن-الأم-1087121613.html

بوتين يهنئ الروس في ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع الوطن الأم

بوتين يهنئ الروس في ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع الوطن الأم

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، المواطنين الروس في ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا. 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T16:26+0000

2024-03-18T16:26+0000

2024-03-18T17:02+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال حفل موسيقي مخصص للذكرى العاشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا: "أصدقائي الأعزاء، أحيي الجميع بصدق وأهنئكم بالعيد، إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا".وتابع بوتين: "القرم ليست فقط منطقة ذات أهمية استراتيجية، بل إن شعبها مصدر فخرنا في المقام الأول، لقد حملوا الإيمان بالوطن ولم يفصلوا أنفسهم عن روسيا، هذا ما سمح لشبه جزيرة القرم بالعودة إلى الوطن الأم".وأوضح بوتين أنه تلقى في الصباح تقريرا عن استعادة خط السكة الحديد من روستوف إلى دونيتسك، إلى ماريوبول وبيرديانسك، قائلا: "سنواصل هذا العمل، وقريبًا ستتجه القطارات مباشرة إلى سيفاستوبول، وسيكون هذا طريقًا بديلاً آخر بدلاً من جسر القرم".وفي مارس/ آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى في 16 مارس، بعد انقلاب فبراير/شباط 2014 في كييف، حيث صوّت في الاستفتاء 96.77 في المئة من المواطنين في القرم، و95.6 في المئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.

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