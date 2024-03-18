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بوريل: إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وتستخدمها سلاح حرب
بوريل: إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وتستخدمها سلاح حرب
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن إسرائيل تخلق مجاعة في غزة بسبب منع دخول المساعدات إلى القطاع وتستخدم التجويع... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T09:41+0000
2024-03-18T09:41+0000
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وقال بوريل في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل: "غزة تتحول إلى مكان بلا نظام ما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف".وتابع: "إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وما يحدث من صنع من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود".وفي وقت سابق، قال بوريل إن "ما يجري في غزة ليس سوى قمة صراع خطير وغير اعتيادي ظل محتدمًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، منذ ما يقرب من قرن من الزمان. إنها حرب المئة عام".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل

بوريل: إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وتستخدمها سلاح حرب

09:41 GMT 18.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbairفلسطينيون يصطفون لتناول وجبة غداء مجانية في رفح، فلسطين
فلسطينيون يصطفون لتناول وجبة غداء مجانية في رفح، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
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صرح الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن إسرائيل تخلق مجاعة في غزة بسبب منع دخول المساعدات إلى القطاع وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب.
وقال بوريل في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل: "غزة تتحول إلى مكان بلا نظام ما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف".

وأضاف: "نشهد مجاعة في غزة تؤثر على آلاف الأشخاص ولا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوع الفلسطينيون".

وتابع: "إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وما يحدث من صنع من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود".

وأشار إلى أن "هذا غير مقبول، المجاعة يتم استخدامها كسلاح حرب"، مضيفًا: "نرسل الدعم الجوي بينما المساعدات تنتظر على الحدود على بعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه".

وفي وقت سابق، قال بوريل إن "ما يجري في غزة ليس سوى قمة صراع خطير وغير اعتيادي ظل محتدمًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، منذ ما يقرب من قرن من الزمان. إنها حرب المئة عام".
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ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
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