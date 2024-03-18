https://sputnikarabic.ae/20240318/خبير-التحول-نحو-الاستثمار-في-العملات-الرقمية-الوطنية-بدأ-يؤثر-على-هيمنة-الدولار-1087138883.html
خبير: التحول نحو الاستثمار في العملات الرقمية الوطنية بدأ يؤثر على هيمنة الدولار
خبير: التحول نحو الاستثمار في العملات الرقمية الوطنية بدأ يؤثر على هيمنة الدولار
سبوتنيك عربي
قال مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، د. صادق الركابي، إن "التحول نحو الاستثمارات في العملات الرقمية الوطنية بدأ يؤثر على هيمنة الدولار في البلدان التي... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T22:51+0000
2024-03-18T22:51+0000
2024-03-18T22:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
حصري
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وأضاف الركابي في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، "قبل عقد كانت الاحتياطيات الدولارية للدول تمثل 80 بالمئة من احتياطاتها من النقد الأجنبي، وقد انخفضت هذه النسبة إلى 53 بالمئة حاليا، في المقابل وصل التداول بالعملات الرقمية عام 2020 إلى أكثر من 10 تريليون دولار، وارتفع كثيرا في وقت لاحق".وأكد الخبير أن "الانتقال إلى التبادل التجاري الدولي بالعملات الرقمية يؤثر على هيمنة الدولار، ولا ننسى تأثير سياسات الولايات المتحدة التي استخدمت الدولار في نظام العقوبات لزعزعة استقرار اقتصادات بعض الدول وحرمان بعضها من تداول الدولار، وكل هذا جعل الحكومات تفكر في بدائل لأنظمة الدفع فيما بينها سواء بالمقايضة أو باستخدام العملات الرقمية من أجل الخلاص من هيمنة الدولار".
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, حصري
خبير: التحول نحو الاستثمار في العملات الرقمية الوطنية بدأ يؤثر على هيمنة الدولار
حصري
قال مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، د. صادق الركابي، إن "التحول نحو الاستثمارات في العملات الرقمية الوطنية بدأ يؤثر على هيمنة الدولار في البلدان التي بدأت اقتصاداتها في التحول نحو العملات المشفرة".
وأضاف الركابي في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، "قبل عقد كانت الاحتياطيات الدولارية للدول تمثل 80 بالمئة من احتياطاتها من النقد الأجنبي، وقد انخفضت هذه النسبة إلى 53 بالمئة حاليا، في المقابل وصل التداول بالعملات الرقمية عام 2020 إلى أكثر من 10 تريليون دولار، وارتفع كثيرا في وقت لاحق".
ولفت إلى أن ارتفاع الاستثمار في العملات الرقمية تسبب في قلق الشركات التي اعتادت على الدفع بالدولار، ولهذا بدأنا نلاحظ تغيير في أنماط التجارة الدولية، حيث تستكشف أكثر من 11 دولة حاليا نشاطات العملات الرقمية واستخدامها في التجارة الدولية.
وأكد الخبير أن "الانتقال إلى التبادل التجاري الدولي بالعملات الرقمية يؤثر على هيمنة الدولار، ولا ننسى تأثير سياسات الولايات المتحدة التي استخدمت الدولار في نظام العقوبات لزعزعة استقرار اقتصادات بعض الدول وحرمان بعضها من تداول الدولار، وكل هذا جعل الحكومات تفكر في بدائل لأنظمة الدفع فيما بينها سواء بالمقايضة أو باستخدام العملات الرقمية من أجل الخلاص من هيمنة الدولار".