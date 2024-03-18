https://sputnikarabic.ae/20240318/دراسة-تكشف-عن-السبب-الرئيسي-لعبء-المرض-العالمي-1087114973.html

دراسة تكشف عن السبب الرئيسي لعبء المرض العالمي

دراسة تكشف عن السبب الرئيسي لعبء المرض العالمي

سبوتنيك عربي

أفادت دراسة جديدة بأن الحالات التي تؤثر على الجهاز العصبي، مثل السكتات الدماغية والصداع النصفي والخرف، تجاوزت أمراض القلب لتصبح السبب الرئيسي لاعتلال الصحة في... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T13:46+0000

2024-03-18T13:46+0000

2024-03-18T13:46+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وبينت الدراسة أن أكثر من 3.4 مليار شخص – 43% من سكان العالم عانوا من حالة عصبية في عام 2021، وهو أكثر بكثير مما كان يعتقد في السابق.وكانت السكتة الدماغية، التي كانت تعتبر في السابق من أمراض القلب، أسوأ حالة عصبية تم تحليلها على الإطلاق، حيث تسببت في فقدان 160 مليون سنة من الحياة الصحية.وأضاف ستاينميتز: "السبب الرئيسي وراء تفوق أمراض الجهاز العصبي على أمراض القلب والأوعية الدموية في أحدث التحليل هو التغيير الأخير في تصنيف منظمة الصحة العالمية والذي نقل السكتة الدماغية إلى الفئة العصبية".وتوفي أكثر من 11 مليون شخص بسبب 37 حالة عصبية في عام 2021، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت لعلم الأعصاب. ومع ذلك، ظلت أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة، حيث توفي 19.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2022، حسبما ذكر معهد القياسات الصحية والتقييم العام الماضي، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وحذر المؤلف المشارك في الدراسة فاليري فيغين من أن "العبء العصبي في جميع أنحاء العالم ينمو بسرعة كبيرة وسيضع المزيد من الضغط على النظم الصحية في العقود المقبلة".يذكر أن عبء المرض العالمي هو تقييم شامل على المستويين المحلي والعالمي لحالات الوفاة والإعاقات الناتجة عن الإصابة بـ 107 أمراض وعشرة عوامل خطورة، ويتم تقييم العبء العالمي للأمراض باستخدام دراسة العبء العالمي للأمراض التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية.

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الصحة, علوم