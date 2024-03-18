https://sputnikarabic.ae/20240318/زعماء-ورؤساء-يهنئون-بوتين-بفوزه-الساحق-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-1087103451.html

زعماء ورؤساء يهنئون بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية

زعماء ورؤساء يهنئون بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية

سبوتنيك عربي

هنأ العديد من زعماء ورؤساء العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية. 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T07:16+0000

2024-03-18T07:16+0000

2024-03-18T07:48+0000

روسيا

العالم

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وهنأ عضو المجلس السياسي الأعلى الحاكم في اليمن، المشكل من حركة "أنصار الله"، سلطان السامعي، الرئيس فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.وبعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، برسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا، وسيتم نقل الرسالة إلى وزارة الخارجية الروسية عبر سفارة كوريا الديمقراطية في روسيا، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا وسائل إعلام رسمية في كورية الشمالية.وهنأ رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، الرئيس فلاديمير بوتين، على "فوزه غير المشروط" في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للرئيس الطاجيكي.وهنأ رئيس هندوراس شيومارا كاسترو، الرئيس فلاديمير بوتين، "على فوزه الساحق " في الانتخابات الرئاسية الروسية.وهنأ الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الحاكم الرئيس فلاديمير بوتين، على "النصر المدوي" الذي حققه في الانتخابات الرئاسية الروسية، مشيرًا إلى الدور المستقر الذي تلعبه روسيا الاتحادية في عالم جديد متعدد الأقطاب.وقال الرئيس البوليفي لويس آرسي، إن الحكومة البوليفية تهنئ فلاديمير بوتين، على إعادة انتخابه، وهذا الفوز المُقنع يؤكد وحدة الشعب الروسي حول سيادته وتنميته المستمرة.وقال رئيس مجلس الدوما إن الاختيار الذي تم في ربيع عام 2014، أظهر للعالم أجمع قوة روح وشخصية سكان القرم، مهنئًا إياهم بالذكرى العاشرة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية.وحصل الرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية على نسبة 87.31 في المئة من الأصوات بعد فرز 99.70 في المئة من أوراق الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار 2024.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

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روسيا, العالم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024