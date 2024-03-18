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سياسي فرنسي يتهم زيلينسكي بالوقاحة لانتقاده الانتخابات الرئاسية الروسية
سياسي فرنسي يتهم زيلينسكي بالوقاحة لانتقاده الانتخابات الرئاسية الروسية
سبوتنيك عربي
اتهم زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، فلاديمير زيلينسكي بالوقاحة، لأنه انتقد الانتخابات الرئاسية الروسية، لكنه ألغى الانتخابات في أوكرانيا. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T13:35+0000
2024-03-18T13:35+0000
روسيا
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وكتب فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "قمة الوقاحة زيلينسكي!... يسمح لنفسه بانتقاد الانتخابات الرئاسية في روسيا... وهو نفسه ألغى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، المقرر إجراؤها في مارس/آذار 2024".وأضاف: "نظرًا لعدم احترامه للنقاش والديمقراطية، سيكون من الأفضل (للرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون أن يبقى صامتا".وفي منتصف فبراير/شباط، مددت أوكرانيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 13 مايو/أيار، وبالتالي لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها هذا الربيع.وكما ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا في 6 مارس/آذار، لن يواجه زيلينسكي مشاكل مع الشرعية بعد 20 مايو/أيار، ويجب عليه القيام بواجباته حتى يتولى رئيس الدولة الجديد منصبه.
https://sputnikarabic.ae/20240317/ترامب-زيلينسكي-هو-أعظم-بائع-في-التاريخ-يأتي-إلى-البلاد-ويغادر-بـ50-أو-60-مليار-دولار-1087054861.html
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روسيا, العالم

سياسي فرنسي يتهم زيلينسكي بالوقاحة لانتقاده الانتخابات الرئاسية الروسية

13:35 GMT 18.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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اتهم زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، فلاديمير زيلينسكي بالوقاحة، لأنه انتقد الانتخابات الرئاسية الروسية، لكنه ألغى الانتخابات في أوكرانيا.
وكتب فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "قمة الوقاحة زيلينسكي!... يسمح لنفسه بانتقاد الانتخابات الرئاسية في روسيا... وهو نفسه ألغى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، المقرر إجراؤها في مارس/آذار 2024".

وأشار فيليبو إلى أنه لهذا السبب "يتعرض زيلينسكي لانتقادات شديدة في أوكرانيا ويتهم بأنه لا يجرؤ على الذهاب إلى صناديق الاقتراع خوفًا من اجتياح الشعب".

وأضاف: "نظرًا لعدم احترامه للنقاش والديمقراطية، سيكون من الأفضل (للرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون أن يبقى صامتا".
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وفي منتصف فبراير/شباط، مددت أوكرانيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 13 مايو/أيار، وبالتالي لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها هذا الربيع.

وصرح زيلينسكي نفسه أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدًا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا.

وكما ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا في 6 مارس/آذار، لن يواجه زيلينسكي مشاكل مع الشرعية بعد 20 مايو/أيار، ويجب عليه القيام بواجباته حتى يتولى رئيس الدولة الجديد منصبه.
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