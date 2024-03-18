https://sputnikarabic.ae/20240318/سياسي-فرنسي-يتهم-زيلينسكي-بالوقاحة-لانتقاده-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-1087115383.html

سياسي فرنسي يتهم زيلينسكي بالوقاحة لانتقاده الانتخابات الرئاسية الروسية

سياسي فرنسي يتهم زيلينسكي بالوقاحة لانتقاده الانتخابات الرئاسية الروسية

سبوتنيك عربي

اتهم زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، فلاديمير زيلينسكي بالوقاحة، لأنه انتقد الانتخابات الرئاسية الروسية، لكنه ألغى الانتخابات في أوكرانيا. 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T13:35+0000

2024-03-18T13:35+0000

2024-03-18T13:35+0000

روسيا

العالم

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وكتب فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "قمة الوقاحة زيلينسكي!... يسمح لنفسه بانتقاد الانتخابات الرئاسية في روسيا... وهو نفسه ألغى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، المقرر إجراؤها في مارس/آذار 2024".وأضاف: "نظرًا لعدم احترامه للنقاش والديمقراطية، سيكون من الأفضل (للرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون أن يبقى صامتا".وفي منتصف فبراير/شباط، مددت أوكرانيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 13 مايو/أيار، وبالتالي لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها هذا الربيع.وكما ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا في 6 مارس/آذار، لن يواجه زيلينسكي مشاكل مع الشرعية بعد 20 مايو/أيار، ويجب عليه القيام بواجباته حتى يتولى رئيس الدولة الجديد منصبه.

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