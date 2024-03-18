https://sputnikarabic.ae/20240318/شي-يهنئ-بوتين-على-إعادة-انتخابه-رئيسا-لروسيا-1087106060.html

شي يهنئ بوتين على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا

شي يهنئ بوتين على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا

سبوتنيك عربي

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، بتهانيه لفلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي. 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T09:14+0000

2024-03-18T09:14+0000

2024-03-18T09:14+0000

العالم

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وقالت القناة التلفزيونية في بيان: "في 18 مارس، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ برقية إلى فلاديمير بوتين، هنأه فيها على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية".وحدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وكان هناك أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية يتنافسون على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بعد فرز 99.72% من أوراق الاقتراع، تصدّرالرئيس بوتين نتائج الانتخابات بـ 87.3% من الأصوات، في حين حصل خاريتونوف على 4.3%، ودافانكوف على 3.83%، وسلوتسكي على 3.21%.وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

https://sputnikarabic.ae/20240318/المجلس-الفيدرالي-الروسي-المحاولات-من-الخارج-للتأثير-على-الانتخابات-الرئاسية-باءت-بالفشل-1087105040.html

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العالم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024