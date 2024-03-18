https://sputnikarabic.ae/20240318/عباس-يهنئ-بوتين-بإعادة-انتخابه-رئيسا-لروسيا-1087108495.html

عباس يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

عباس يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا. 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T11:46+0000

2024-03-18T11:46+0000

2024-03-18T11:46+0000

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وتمنى عباس، في برقية التهنئة للرئيس بوتين، مواصلة نجاحه في أداء المهام السامية الموكلة إليه، وتحقيق ما يصبو إليه والشعب الروسي من أهداف وتطلعات.وحصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية الروسية، على 87.31 % من الأصوات، فيما حصل نيكولاي خاريتونوف على أكثر من 4 % من الأصوات، وليونيد سلوتسكي على أكثر من 3 % من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف على نحو 4 % من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بعد فرز أكثر من 99.70 في المئة من الأصوات. وتم نشر بيانات نتائج التصويت في مركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية الروسية.كما أظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يوم أمس الأحد، فوز الرئيس فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية الروسية في الأقاليم المنضمة حديثًا إلى روسيا وهي مقاطعتا زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس 2024، فيما تجاوز عدد من يحق لهم التصويت 112 مليونا في أراضي روسيا، وما يصل إلى نحو مليونين في الخارج.زعماء ورؤساء يهنئون بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسيةوأعرب الرئيس بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.

https://sputnikarabic.ae/20240318/شي-يهنئ-بوتين-على-إعادة-انتخابه-رئيسا-لروسيا-1087106060.html

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