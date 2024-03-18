https://sputnikarabic.ae/20240318/عشر-سنوات-من-إعادة-توحيد-شبه-جزيرة-القرم-مع-روسيا-1087146884.html
عشر سنوات من إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
عشر سنوات من إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
سبوتنيك عربي
عشر سنوات من إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
2024-03-18T09:00+0000
2024-03-18T09:00+0000
2024-03-19T07:43+0000
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وفي 18 مارس 2014، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.شاهد أيضا - 10 سنوات على عودة القرم إلى روسيا
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عشر سنوات من إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
عشر سنوات من إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
عشر سنوات من إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
09:00 GMT 18.03.2024 (تم التحديث: 07:43 GMT 19.03.2024)
تحتفل شبه جزيرة القرم، اليوم الاثنين الموافق 18 مارس/ آذار، بالذكرى العاشرة لانضمامها لروسيا الاتحادية.
وفي 18 مارس 2014، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.