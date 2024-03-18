10 سنوات على عودة القرم إلى روسيا
سكان سيفاستوبول خلال حفل موسيقي احتفالي تكريما لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية في ساحة "ناخيموف"، 21 مارس 2014
سكان سيفاستوبول خلال حفل موسيقي احتفالي تكريما لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية في ساحة "ناخيموف"، 21 مارس 2014
المشاركون في المسيرة الجماهيرية "الوقوف للدفاع عن شبه جزيرة القرم" بالقرب من مبنى برلمان القرم في سيمفيروبول، القرم 26 فبراير 2014
المشاركون في المسيرة الجماهيرية "الوقوف للدفاع عن شبه جزيرة القرم" بالقرب من مبنى برلمان القرم في سيمفيروبول، القرم 26 فبراير 2014
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) في الكرملين خلال حفل توقيع الاتفاق بين روسيا وجمهورية القرم بشأن انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة لروسيا الاتحادية. من اليسار إلى اليمين - رئيس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، رئيس مجلس الدولة لجمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، اليمين - رئيس سيفاستوبول أليكسي تشالي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) في الكرملين خلال حفل توقيع الاتفاق بين روسيا وجمهورية القرم بشأن انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة لروسيا الاتحادية. من اليسار إلى اليمين - رئيس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، رئيس مجلس الدولة لجمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، اليمين - رئيس سيفاستوبول أليكسي تشالي.
المشاركة في التصويت في استفتاء حول وضع شبه جزيرة القرم في مركز اقتراع في قرية شيروكويه، جمهورية القرم 16 مارس 2014
المشاركة في التصويت في استفتاء حول وضع شبه جزيرة القرم في مركز اقتراع في قرية شيروكويه، جمهورية القرم 16 مارس 2014
ضباط إنفاذ القانون خلال مسيرة لدعم الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم بالقرب من مبنى الإدارة الإقليمية في خاركوف، 16 مارس 2014
ضباط إنفاذ القانون خلال مسيرة لدعم الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم بالقرب من مبنى الإدارة الإقليمية في خاركوف، 16 مارس 2014
سكان سيمفيروبول بالقرب من مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي خلال توقيع اتفاقية بين روسيا وجمهورية القرم بشأن قبول جمهورية القرم في روسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة لروسيا الاتحادية، 18 مارس 2014
سكان سيمفيروبول بالقرب من مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي خلال توقيع اتفاقية بين روسيا وجمهورية القرم بشأن قبول جمهورية القرم في روسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة لروسيا الاتحادية، 18 مارس 2014
لافتة جديدة على مبنى برلمان جمهورية القرم، 19 مارس 2014
لافتة جديدة على مبنى برلمان جمهورية القرم، 19 مارس 2014
موظفو أحد مراكز الاقتراع في سيمفيروبول يفرزون الأصوات بعد نتائج الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم، 16 مارس 2014
موظفو أحد مراكز الاقتراع في سيمفيروبول يفرزون الأصوات بعد نتائج الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم، 16 مارس 2014
علم روسيا يرفرف فوق مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول، حيث اتخذت جلسة عامة غير عادية للبرلمان قرارًا بشأن استقلال الحكم الذاتي، 17 مارس 2014
علم روسيا يرفرف فوق مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول، حيث اتخذت جلسة عامة غير عادية للبرلمان قرارًا بشأن استقلال الحكم الذاتي، 17 مارس 2014
جندي في قاعدة فرقة الصواريخ المضادة للطائرات في سيفاستوبول، 5 مارس 2014
جندي في قاعدة فرقة الصواريخ المضادة للطائرات في سيفاستوبول، 5 مارس 2014
المشاركون في مسيرة حاشدة في فلاديفوستوك دعما لنتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم والشعب الأوكراني الشقيق، 18 مارس 2014.
المشاركون في مسيرة حاشدة في فلاديفوستوك دعما لنتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم والشعب الأوكراني الشقيق، 18 مارس 2014.
المارة على رصيف محطة أوسترياكوفو في شبه جزيرة القرم، والتي سيتم منها إرسال المعدات العسكرية الأوكرانية، 31 مارس 2014
المارة على رصيف محطة أوسترياكوفو في شبه جزيرة القرم، والتي سيتم منها إرسال المعدات العسكرية الأوكرانية، 31 مارس 2014
المشاركون في مسيرة حاشدة في كالينينغراد دعما لنتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم والشعب الأوكراني الشقيق، 18 مارس 2014
المشاركون في مسيرة حاشدة في كالينينغراد دعما لنتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم والشعب الأوكراني الشقيق، 18 مارس 2014
سكان شبه جزيرة القرم في محطة السكة الحديدية في سيمفيروبول في احتفال أقيم بمناسبة تغيير التوقيت المحلي إلى توقيت موسكو، 29 مارس 2014.
سكان شبه جزيرة القرم في محطة السكة الحديدية في سيمفيروبول في احتفال أقيم بمناسبة تغيير التوقيت المحلي إلى توقيت موسكو، 29 مارس 2014.
إضاءة مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول، 14 مارس 2014.
إضاءة مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول، 14 مارس 2014.