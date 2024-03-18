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بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع
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https://sputnikarabic.ae/20240318/10-سنوات-على-عودة-القرم-إلى-روسيا-1087009788.html
10 سنوات على عودة القرم إلى روسيا
10 سنوات على عودة القرم إلى روسيا
سبوتنيك عربي
10 سنوات على عودة القرم إلى روسيا
2024-03-18T07:07+0000
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جمهورية القرم الروسية
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وفي 18 مارس 2014، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.ويُذكر أنه في مارس 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى في 16 مارس، بعد انقلاب فبراير/ شباط 2014 في كييف، حيث صوّت في الاستفتاء 96.77% من المواطنين في القرم، و95.6% في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.اقرأ وشاهد أيضا - القرم تروي قصة تاريخها "المتجذر" في روسيا... فيديوشاهد أيضا إنفوغراف "سبوتنيك" - استفتاء انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحاديةوقد يثير اهتمامك أيضا - مشروع الموقع حول "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022"
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10 سنوات على عودة القرم إلى روسيا
10 سنوات على عودة القرم إلى روسيا

10 سنوات على عودة القرم إلى روسيا

07:07 GMT 18.03.2024
تابعنا عبر
تحتفل شبه جزيرة القرم، اليوم الاثنين الموافق 18 مارس/ آذار، بالذكرى العاشرة لانضمامها لروسيا الاتحادية.
وفي 18 مارس 2014، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.
ويُذكر أنه في مارس 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى في 16 مارس، بعد انقلاب فبراير/ شباط 2014 في كييف، حيث صوّت في الاستفتاء 96.77% من المواطنين في القرم، و95.6% في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.
اقرأ وشاهد أيضا - القرم تروي قصة تاريخها "المتجذر" في روسيا... فيديو
شاهد أيضا إنفوغراف "سبوتنيك" - استفتاء انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية
وقد يثير اهتمامك أيضا - مشروع الموقع حول "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022"
© Sputnik . Vasiliy Batanov / الانتقال إلى بنك الصور

سكان سيفاستوبول خلال حفل موسيقي احتفالي تكريما لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية في ساحة "ناخيموف"، 21 مارس 2014

سكان سيفاستوبول خلال حفل موسيقي احتفالي تكريما لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية في ساحة &quot;ناخيموف&quot;، 21 مارس 2014 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vasiliy Batanov
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سكان سيفاستوبول خلال حفل موسيقي احتفالي تكريما لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية في ساحة "ناخيموف"، 21 مارس 2014

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المشاركون في المسيرة الجماهيرية "الوقوف للدفاع عن شبه جزيرة القرم" بالقرب من مبنى برلمان القرم في سيمفيروبول، القرم 26 فبراير 2014

المشاركون في المسيرة الجماهيرية &quot;الوقوف للدفاع عن شبه جزيرة القرم&quot; بالقرب من مبنى برلمان القرم في سيمفيروبول، القرم 26 فبراير 2014 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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المشاركون في المسيرة الجماهيرية "الوقوف للدفاع عن شبه جزيرة القرم" بالقرب من مبنى برلمان القرم في سيمفيروبول، القرم 26 فبراير 2014

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) في الكرملين خلال حفل توقيع الاتفاق بين روسيا وجمهورية القرم بشأن انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة لروسيا الاتحادية. من اليسار إلى اليمين - رئيس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، رئيس مجلس الدولة لجمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، اليمين - رئيس سيفاستوبول أليكسي تشالي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) في الكرملين خلال حفل توقيع الاتفاق بين روسيا وجمهورية القرم بشأن انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة لروسيا الاتحادية. من اليسار إلى اليمين - رئيس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، رئيس مجلس الدولة لجمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، اليمين - رئيس سيفاستوبول أليكسي تشالي. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) في الكرملين خلال حفل توقيع الاتفاق بين روسيا وجمهورية القرم بشأن انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة لروسيا الاتحادية. من اليسار إلى اليمين - رئيس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، رئيس مجلس الدولة لجمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، اليمين - رئيس سيفاستوبول أليكسي تشالي.

© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركة في التصويت في استفتاء حول وضع شبه جزيرة القرم في مركز اقتراع في قرية شيروكويه، جمهورية القرم 16 مارس 2014

المشاركة في التصويت في استفتاء حول وضع شبه جزيرة القرم في مركز اقتراع في قرية شيروكويه، جمهورية القرم 16 مارس 2014 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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المشاركة في التصويت في استفتاء حول وضع شبه جزيرة القرم في مركز اقتراع في قرية شيروكويه، جمهورية القرم 16 مارس 2014

© Sputnik . Chekachkov Igor / الانتقال إلى بنك الصور

ضباط إنفاذ القانون خلال مسيرة لدعم الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم بالقرب من مبنى الإدارة الإقليمية في خاركوف، 16 مارس 2014

ضباط إنفاذ القانون خلال مسيرة لدعم الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم بالقرب من مبنى الإدارة الإقليمية في خاركوف، 16 مارس 2014 - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Chekachkov Igor
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ضباط إنفاذ القانون خلال مسيرة لدعم الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم بالقرب من مبنى الإدارة الإقليمية في خاركوف، 16 مارس 2014

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سكان سيمفيروبول بالقرب من مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي خلال توقيع اتفاقية بين روسيا وجمهورية القرم بشأن قبول جمهورية القرم في روسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة لروسيا الاتحادية، 18 مارس 2014

سكان سيمفيروبول بالقرب من مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي خلال توقيع اتفاقية بين روسيا وجمهورية القرم بشأن قبول جمهورية القرم في روسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة لروسيا الاتحادية، 18 مارس 2014 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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سكان سيمفيروبول بالقرب من مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي خلال توقيع اتفاقية بين روسيا وجمهورية القرم بشأن قبول جمهورية القرم في روسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة لروسيا الاتحادية، 18 مارس 2014

© Sputnik . Taras Litvinenko / الانتقال إلى بنك الصور

لافتة جديدة على مبنى برلمان جمهورية القرم، 19 مارس 2014

لافتة جديدة على مبنى برلمان جمهورية القرم، 19 مارس 2014 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Taras Litvinenko
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لافتة جديدة على مبنى برلمان جمهورية القرم، 19 مارس 2014

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

موظفو أحد مراكز الاقتراع في سيمفيروبول يفرزون الأصوات بعد نتائج الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم، 16 مارس 2014

موظفو أحد مراكز الاقتراع في سيمفيروبول يفرزون الأصوات بعد نتائج الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم، 16 مارس 2014 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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موظفو أحد مراكز الاقتراع في سيمفيروبول يفرزون الأصوات بعد نتائج الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم، 16 مارس 2014

© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصور

علم روسيا يرفرف فوق مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول، حيث اتخذت جلسة عامة غير عادية للبرلمان قرارًا بشأن استقلال الحكم الذاتي، 17 مارس 2014

علم روسيا يرفرف فوق مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول، حيث اتخذت جلسة عامة غير عادية للبرلمان قرارًا بشأن استقلال الحكم الذاتي، 17 مارس 2014 - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Andrey Stenin
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علم روسيا يرفرف فوق مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول، حيث اتخذت جلسة عامة غير عادية للبرلمان قرارًا بشأن استقلال الحكم الذاتي، 17 مارس 2014

© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي في قاعدة فرقة الصواريخ المضادة للطائرات في سيفاستوبول، 5 مارس 2014

جندي في قاعدة فرقة الصواريخ المضادة للطائرات في سيفاستوبول، 5 مارس 2014 - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Valery Melnikov
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جندي في قاعدة فرقة الصواريخ المضادة للطائرات في سيفاستوبول، 5 مارس 2014

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مسيرة حاشدة في فلاديفوستوك دعما لنتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم والشعب الأوكراني الشقيق، 18 مارس 2014.

المشاركون في مسيرة حاشدة في فلاديفوستوك دعما لنتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم والشعب الأوكراني الشقيق، 18 مارس 2014. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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المشاركون في مسيرة حاشدة في فلاديفوستوك دعما لنتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم والشعب الأوكراني الشقيق، 18 مارس 2014.

© Sputnik . Taras Litvinenko / الانتقال إلى بنك الصور

المارة على رصيف محطة أوسترياكوفو في شبه جزيرة القرم، والتي سيتم منها إرسال المعدات العسكرية الأوكرانية، 31 مارس 2014

المارة على رصيف محطة أوسترياكوفو في شبه جزيرة القرم، والتي سيتم منها إرسال المعدات العسكرية الأوكرانية، 31 مارس 2014 - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Taras Litvinenko
/
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المارة على رصيف محطة أوسترياكوفو في شبه جزيرة القرم، والتي سيتم منها إرسال المعدات العسكرية الأوكرانية، 31 مارس 2014

© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مسيرة حاشدة في كالينينغراد دعما لنتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم والشعب الأوكراني الشقيق، 18 مارس 2014

المشاركون في مسيرة حاشدة في كالينينغراد دعما لنتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم والشعب الأوكراني الشقيق، 18 مارس 2014 - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مسيرة حاشدة في كالينينغراد دعما لنتائج الاستفتاء في شبه جزيرة القرم والشعب الأوكراني الشقيق، 18 مارس 2014

© Sputnik . Mihail Mokrushin / الانتقال إلى بنك الصور

سكان شبه جزيرة القرم في محطة السكة الحديدية في سيمفيروبول في احتفال أقيم بمناسبة تغيير التوقيت المحلي إلى توقيت موسكو، 29 مارس 2014.

سكان شبه جزيرة القرم في محطة السكة الحديدية في سيمفيروبول في احتفال أقيم بمناسبة تغيير التوقيت المحلي إلى توقيت موسكو، 29 مارس 2014. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Mihail Mokrushin
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سكان شبه جزيرة القرم في محطة السكة الحديدية في سيمفيروبول في احتفال أقيم بمناسبة تغيير التوقيت المحلي إلى توقيت موسكو، 29 مارس 2014.

© Sputnik . Alexsey Nichukchin / الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول، 14 مارس 2014.

إضاءة مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول، 14 مارس 2014. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Alexsey Nichukchin
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إضاءة مبنى المجلس الأعلى لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في سيمفيروبول، 14 مارس 2014.

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