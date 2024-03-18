https://sputnikarabic.ae/20240318/10-سنوات-على-عودة-القرم-إلى-روسيا-1087009788.html

10 سنوات على عودة القرم إلى روسيا

10 سنوات على عودة القرم إلى روسيا

سبوتنيك عربي

10 سنوات على عودة القرم إلى روسيا

2024-03-18T07:07+0000

2024-03-18T07:07+0000

2024-03-18T07:07+0000

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وفي 18 مارس 2014، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.ويُذكر أنه في مارس 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى في 16 مارس، بعد انقلاب فبراير/ شباط 2014 في كييف، حيث صوّت في الاستفتاء 96.77% من المواطنين في القرم، و95.6% في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.اقرأ وشاهد أيضا - القرم تروي قصة تاريخها "المتجذر" في روسيا... فيديوشاهد أيضا إنفوغراف "سبوتنيك" - استفتاء انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحاديةوقد يثير اهتمامك أيضا - مشروع الموقع حول "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022"

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

10 سنوات على عودة القرم إلى روسيا