https://sputnikarabic.ae/20240318/كوريا-الجنوبية-تقول-إن-بيونغ-يانغ-أطلقت-عدة-صواريخ-باليستية-قصيرة-المدى-1087100658.html
كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى
كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T01:38+0000
2024-03-18T01:38+0000
2024-03-18T01:38+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "في الساعة 7:44 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) اكتشفنا عدة أجسام طائرة يعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى تم إطلاقها في البحر الشرقي من منطقة سانغوون في مقاطعة هوانغهاي الشمالية".من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن خفر السواحل الياباني قوله إن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي والذي يرجح أنه سقط بالفعل".وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال في خطابه أمام المجلس، إن الإجراء أنهى 80 عاما من العلاقات بين الكوريتين، ويحدد سياسة تجاه كوريا الجنوبية على أساس الاعتراف بحل الدولتين.واقترح كيم تحديد الحدود الإقليمية بوضوح، مع تعديل الدستور، وتأكيد الاستعداد للسيطرة الكاملة على أراضي كوريا الجنوبية ودمجها في الشمال، في حال اندلاع حرب.كما اقترح الزعيم الكوري إزالة تعبيرات مثل "إعادة التوحيد السلمي" و"النصف الشمالي"، ودعا إلى تصنيف كوريا الجنوبية في الدستور الكوري الشمالي على أنها "العدو الأول".وفي وقت سابق، أعلن الزعيم الكوري الشمالي أن بيونغ يانغ ستستخدم كامل ترسانتها لتدمير كوريا الجنوبية كليا في حال أي "استفزاز عسكري" من قبل سول.
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى
أعلنت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "في الساعة 7:44 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) اكتشفنا عدة أجسام طائرة يعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى تم إطلاقها في البحر الشرقي من منطقة سانغوون في مقاطعة هوانغهاي الشمالية".
وأضاف البيان: "لقد عزز جيشنا المراقبة واليقظة استعدادًا لمزيد من عمليات الإطلاق، ويحافظ على الاستعداد الكامل من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية عن كثب مع السلطات الأمريكية واليابانية".
من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن خفر السواحل الياباني قوله إن "كوريا الشمالية أطلقت
ما يبدو أنه صاروخ باليستي والذي يرجح أنه سقط بالفعل".
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال في خطابه أمام المجلس، إن الإجراء أنهى 80 عاما من العلاقات بين الكوريتين، ويحدد سياسة تجاه كوريا الجنوبية على أساس الاعتراف بحل الدولتين.
واقترح كيم تحديد الحدود الإقليمية بوضوح، مع تعديل الدستور، وتأكيد الاستعداد للسيطرة الكاملة على أراضي كوريا الجنوبية ودمجها في الشمال، في حال اندلاع حرب.
كما اقترح الزعيم الكوري إزالة تعبيرات مثل "إعادة التوحيد السلمي" و"النصف الشمالي"، ودعا إلى تصنيف كوريا الجنوبية في الدستور الكوري الشمالي على أنها "العدو الأول".
وفي وقت سابق، أعلن الزعيم الكوري الشمالي أن بيونغ يانغ ستستخدم كامل ترسانتها لتدمير كوريا الجنوبية كليا في حال أي "استفزاز عسكري" من قبل سول.