عربي
https://sputnikarabic.ae/20240318/كوريا-الجنوبية-تقول-إن-بيونغ-يانغ-أطلقت-عدة-صواريخ-باليستية-قصيرة-المدى-1087100658.html
كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى
كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T01:38+0000
2024-03-18T01:38+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_a3a6c836291e03619d3340e404df748e.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "في الساعة 7:44 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) اكتشفنا عدة أجسام طائرة يعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى تم إطلاقها في البحر الشرقي من منطقة سانغوون في مقاطعة هوانغهاي الشمالية".من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن خفر السواحل الياباني قوله إن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي والذي يرجح أنه سقط بالفعل".وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال في خطابه أمام المجلس، إن الإجراء أنهى 80 عاما من العلاقات بين الكوريتين، ويحدد سياسة تجاه كوريا الجنوبية على أساس الاعتراف بحل الدولتين.واقترح كيم تحديد الحدود الإقليمية بوضوح، مع تعديل الدستور، وتأكيد الاستعداد للسيطرة الكاملة على أراضي كوريا الجنوبية ودمجها في الشمال، في حال اندلاع حرب.كما اقترح الزعيم الكوري إزالة تعبيرات مثل "إعادة التوحيد السلمي" و"النصف الشمالي"، ودعا إلى تصنيف كوريا الجنوبية في الدستور الكوري الشمالي على أنها "العدو الأول".وفي وقت سابق، أعلن الزعيم الكوري الشمالي أن بيونغ يانغ ستستخدم كامل ترسانتها لتدمير كوريا الجنوبية كليا في حال أي "استفزاز عسكري" من قبل سول.
https://sputnikarabic.ae/20240317/زعيم-كوريا-الشمالية-يستخدم-لأول-مرة-سيارة-أهداها-بوتين-له-فيديو-1087055357.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_53:0:848:596_1920x0_80_0_0_f43bd907ee9d61a8189291aaabbd2035.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم

كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى

01:38 GMT 18.03.2024
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© Photo / KCNA
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "في الساعة 7:44 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) اكتشفنا عدة أجسام طائرة يعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى تم إطلاقها في البحر الشرقي من منطقة سانغوون في مقاطعة هوانغهاي الشمالية".
وأضاف البيان: "لقد عزز جيشنا المراقبة واليقظة استعدادًا لمزيد من عمليات الإطلاق، ويحافظ على الاستعداد الكامل من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية عن كثب مع السلطات الأمريكية واليابانية".
من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن خفر السواحل الياباني قوله إن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي والذي يرجح أنه سقط بالفعل".
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال في خطابه أمام المجلس، إن الإجراء أنهى 80 عاما من العلاقات بين الكوريتين، ويحدد سياسة تجاه كوريا الجنوبية على أساس الاعتراف بحل الدولتين.
واقترح كيم تحديد الحدود الإقليمية بوضوح، مع تعديل الدستور، وتأكيد الاستعداد للسيطرة الكاملة على أراضي كوريا الجنوبية ودمجها في الشمال، في حال اندلاع حرب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
زعيم كوريا الشمالية يستخدم لأول مرة سيارة أهداها بوتين له... فيديو
أمس, 06:38 GMT
كما اقترح الزعيم الكوري إزالة تعبيرات مثل "إعادة التوحيد السلمي" و"النصف الشمالي"، ودعا إلى تصنيف كوريا الجنوبية في الدستور الكوري الشمالي على أنها "العدو الأول".
وفي وقت سابق، أعلن الزعيم الكوري الشمالي أن بيونغ يانغ ستستخدم كامل ترسانتها لتدمير كوريا الجنوبية كليا في حال أي "استفزاز عسكري" من قبل سول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الحكومة الفلسطينية الجديدة تفجر خلافا بين "فتح" و"حماس"أمس, 14:28 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 مارس, 06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала