https://sputnikarabic.ae/20240318/مستشار-ألماني-سابق-يقترح-أن-تعمل-بلاده-وفرنسا-لإيجاد-حل-لأزمة-أوكرانيا-1087106188.html

مستشار ألماني سابق يقترح أن تعمل بلاده وفرنسا على إيجاد حل لأزمة أوكرانيا

مستشار ألماني سابق يقترح أن تعمل بلاده وفرنسا على إيجاد حل لأزمة أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، أنه يتعين على ألمانيا وفرنسا بذل جهود مشتركة لإيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا. 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T09:18+0000

2024-03-18T09:18+0000

2024-03-18T09:28+0000

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وقال شرودر، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "دي.بي.أي": "سيكون من المناسب أن تربط هاتان الدولتان (ألمانيا وفرنسا) دعمهما لأوكرانيا بمحاولة إيجاد حل لهذا الصراع".وكما أيد المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس، هذا الطرح في قراره، بعدم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" البعيدة المدى.وقد عارض شولتس، مرارًا وتكرارًا، توريد صواريخ "كروز" الطويلة المدى من طراز "توروس" إلى أوكرانيا، على الرغم من ضغوط المعارضة وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20240208/المستشار-الألماني-دول-الناتو-لا-ترى-أنفسها-في-حالة-حرب-مع-روسيا-ولا-تسعى-لمثل-هذا-التصادم-1085859117.html

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