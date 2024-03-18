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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240318/مستشار-ألماني-سابق-يقترح-أن-تعمل-بلاده-وفرنسا-لإيجاد-حل-لأزمة-أوكرانيا-1087106188.html
مستشار ألماني سابق يقترح أن تعمل بلاده وفرنسا على إيجاد حل لأزمة أوكرانيا
مستشار ألماني سابق يقترح أن تعمل بلاده وفرنسا على إيجاد حل لأزمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، أنه يتعين على ألمانيا وفرنسا بذل جهود مشتركة لإيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T09:18+0000
2024-03-18T09:28+0000
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وقال شرودر، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "دي.بي.أي": "سيكون من المناسب أن تربط هاتان الدولتان (ألمانيا وفرنسا) دعمهما لأوكرانيا بمحاولة إيجاد حل لهذا الصراع".وكما أيد المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس، هذا الطرح في قراره، بعدم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" البعيدة المدى.وقد عارض شولتس، مرارًا وتكرارًا، توريد صواريخ "كروز" الطويلة المدى من طراز "توروس" إلى أوكرانيا، على الرغم من ضغوط المعارضة وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240208/المستشار-الألماني-دول-الناتو-لا-ترى-أنفسها-في-حالة-حرب-مع-روسيا-ولا-تسعى-لمثل-هذا-التصادم-1085859117.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

مستشار ألماني سابق يقترح أن تعمل بلاده وفرنسا على إيجاد حل لأزمة أوكرانيا

09:18 GMT 18.03.2024 (تم التحديث: 09:28 GMT 18.03.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، أنه يتعين على ألمانيا وفرنسا بذل جهود مشتركة لإيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وقال شرودر، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "دي.بي.أي": "سيكون من المناسب أن تربط هاتان الدولتان (ألمانيا وفرنسا) دعمهما لأوكرانيا بمحاولة إيجاد حل لهذا الصراع".

ووفقا له، فإن الصراع في أوكرانيا "قابل للحل من حيث المبدأ"، ويمكن لباريس وبرلين، أن تلعبا دورا في ذلك بسبب "التاريخ الطويل" الذي يربطهما بروسيا.

وكما أيد المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس، هذا الطرح في قراره، بعدم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" البعيدة المدى.

وأضاف شرودر: "أرى كيف يحاولون الآن تصوير شولتس كشخص يحاول بشكل خاطئ إحلال السلام. منذ متى لم تعد الوساطة من أجل السلام مهمة السياسي المسؤول في ألمانيا وخارجها؟ هذا أمر طبيعي".

المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
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وقد عارض شولتس، مرارًا وتكرارًا، توريد صواريخ "كروز" الطويلة المدى من طراز "توروس" إلى أوكرانيا، على الرغم من ضغوط المعارضة وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي(الناتو) بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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