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https://sputnikarabic.ae/20240318/ميسي-يتغيب-عن-مباراتي-الأرجنتين-المقبلتين-1087115720.html
ميسي يتغيب عن مباراتي الأرجنتين المقبلتين
ميسي يتغيب عن مباراتي الأرجنتين المقبلتين
سبوتنيك عربي
سيلعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، المتوج في نهاية عام 2022، بلقبه الثالث في كأس العالم، مباراتين ودّيتين مقررتين، يومي الجمعة والثلاثاء، في الولايات المتحدة... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T13:50+0000
2024-03-18T13:50+0000
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وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي عن قائمة اللاعبين الذين سينضمون إلى منتخبات بلادهم الوطنية في النافذة الدولية القادمة، وغاب ميسي عن تشكيلة أبطال العالم، ما يعني أنه لن يشارك في المباريات المقررة ضد السلفادور يوم الجمعة، في فيلادلفيا وكوستاريكا يوم الثلاثاء المقبل، في لوس أنجلوس كجزء من الاستعدادات لكأس أمريكا المقرر عقدها في الولايات المتحدة الصيف المقبل.تم استبعاد اللاعب الأرجنتيني من تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها الأسبوع الماضي، في مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن فريقه أن ميسي يعاني من "إصابة طفيفة" في فخذه الأيمن.كما يفتقد المنتخب الأرجنتيني نجم روما الإيطالي باولو ديبالا، الذي يعاني من مشكلة في العضلات، لكن المدرب لويس سكالوني يمكنه الاعتماد على مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي ليساندرو مارتينيز، الذي تعافى من إصابة تعرض لها في أوائل فبراير/شباط.
https://sputnikarabic.ae/20240314/إصابات-كرة-القدم-الأكثر-شيوعا-1086979323.html
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رياضة
رياضة

ميسي يتغيب عن مباراتي الأرجنتين المقبلتين

13:50 GMT 18.03.2024
© AFP 2023 / CARL DE SOUZAميسي
ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© AFP 2023 / CARL DE SOUZA
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سيلعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، المتوج في نهاية عام 2022، بلقبه الثالث في كأس العالم، مباراتين ودّيتين مقررتين، يومي الجمعة والثلاثاء، في الولايات المتحدة دون نجمه وقائده ليونيل ميسي بسبب إصابة في العضلات.
وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي عن قائمة اللاعبين الذين سينضمون إلى منتخبات بلادهم الوطنية في النافذة الدولية القادمة، وغاب ميسي عن تشكيلة أبطال العالم، ما يعني أنه لن يشارك في المباريات المقررة ضد السلفادور يوم الجمعة، في فيلادلفيا وكوستاريكا يوم الثلاثاء المقبل، في لوس أنجلوس كجزء من الاستعدادات لكأس أمريكا المقرر عقدها في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

لم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي بيان حول ما إذا كان ميسي غائبا أم لا.

تم استبعاد اللاعب الأرجنتيني من تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها الأسبوع الماضي، في مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن فريقه أن ميسي يعاني من "إصابة طفيفة" في فخذه الأيمن.
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كما يفتقد المنتخب الأرجنتيني نجم روما الإيطالي باولو ديبالا، الذي يعاني من مشكلة في العضلات، لكن المدرب لويس سكالوني يمكنه الاعتماد على مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي ليساندرو مارتينيز، الذي تعافى من إصابة تعرض لها في أوائل فبراير/شباط.
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