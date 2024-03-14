https://sputnikarabic.ae/20240314/إصابات-كرة-القدم-الأكثر-شيوعا-1086979323.html

إصابات كرة القدم الأكثر شيوعا

إصابات كرة القدم الأكثر شيوعا

سبوتنيك عربي

الإصابات في كرة القدم شائعة، وبحسب الإحصائيات فإن كل لاعب كرة قدم يتعرض خلال مسيرته الرياضية من 5 إلى 15 إصابة، 20% منها متوسطة الخطورة، و 2% منها شديدة... 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T13:23+0000

2024-03-14T13:23+0000

2024-03-14T13:23+0000

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في هذا المقال سنلقي نظرة على الإصابات الأكثر شيوعاً في كرة القدم وأنواعها وأسباب الإصابة والتدابير الوقائية.إصابات كرة القدمتمزق الرباط الصليبيتعد إصابة الرباط الصليبي الأمامي للركبة من أكثر الإصابات شيوعًا في كرة القدم، وهو تمزق أو التواء في الرباط المسؤول عن تثبيت مفصل الركبة.أعراضه:تتكون الإسعافات الأولية لتمزق والتواء الرباط الصليبي الأمامي للركبة من تثبيت الساق فوق مستوى الجسم ، ووضع ضمادة باردة وضغطها. يجب نقل المصاب على الفور إلى مركز طبي.وتحتاج لفترة من إعادة التأهيل تتراوح من 6 إلى 9 أشهر.تمثل إصابات الرباط الصليبي الأمامي 15% من إجمالي إصابات كرة القدم، في الوقت نفسه، يتلقى 1% فقط من الضحايا إصابات من الدرجة الثالثة من الخطورة.الالتواء في الكاحليحدث الالتواء في الكاحل أثناء مباراة كرة القدم عندما يقوم اللاعب بتحريك ساقه بشكل خطير أو يستدير بسرعة كبيرة ويلوي كاحله.تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا في التواء الكاحل ما يلي:• التورم حول الكاحل• الألم• النطاق المحدود للحركة• التورم• الحرارة• الاحمراربالإضافة إلى الحركات التي يمكن أن تؤدي إلى التواء الكاحل، هناك عوامل أخرى تشمل الأحذية غير المناسبة، والتمدد غير الكافي وضعف العضلات أو الأوتار.تمزق والتواء في عضلات الفخذإصابات الفخذ في كرة القدم هي إجهاد أو تمزق في واحدة أو أكثر من العضلات .أعراضه:بالنسبة للإصابات من الدرجتين الأولى والثانية، يتكون العلاج من تطبيق ضغط بارد والحد من التمارين. في حالة الاشتباه في إصابة من الدرجة الثالثة، يجب نقل المصاب إلى مركز طبي.تمثل إصابات الفخذ 13% من جميع الإصابات، و تكون 1% منها إصابات خطيرة، في حالة الإصابات المتوسطة، تستغرق عملية إعادة التأهيل 3-4 أسابيع.الكسوربالإضافة إلى الالتواء والكدمات والتمزقات، يعاني لاعبو كرة القدم أيضًا من الكسور. العظام الأكثر إصابةً هي عظام أسفل الساق - الشظية والظنبوب، بالإضافة إلى عظام مشط القدم أو مشط القدم (المتاخمة لسلاميات أصابع القدم). تكون الكسور بدرجات متفاوتة من الخطورة، وخاصة الإصابات الخطيرة التي يمكن أن تنهي مسيرة لاعب كرة القدم. كل من الهواة والمحترفين معرضون لمثل هذه الإصابات، لذلك من المهم أن تتذكر دائمًا توخي الحذر عند لعب كرة القدم على أي مستوى.الفتق الإربي ( بوبالجيا)ويعرف بعدة أسماء، مثل الفتق الرياضي أو التهاب العانة، ولكن الأكثر شيوعا هو ألم العانة. يعد هذا أحد أكثر الحالات شيوعًا في الرياضات الميدانية (كرة القدم، كرة السلة، الرجبي، إلخ)، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا لدى لاعبي كرة القدم.وعادة ما يتجلى في شكل آفة التهابية في منطقة العانة. عادة ما ينتشر الألم في الفخذ أو أسفل البطن إلى تجويف البطن والعضلات المقربة. وهو الألم الذي يظهر بعد النشاط البدني ويزداد سوءًا كل يوم. في الحالات الحادة، لا يهدأ الألم في أي وقت (حتى أثناء الراحة) ويمنع الحركة البسيطة مثل وضع ساقيك على بعضهما بعضا.ويحدث بسبب الإجهاد الزائد في عضلات البطن والعضلة المقربة أو ضرب الكرة أثناء العرضيات أو التسديد على المرمى، كما يحدث مع العديد من لاعبي كرة القدم.أسبابها:يكون العلاج من خلال:إصابة وتر العرقوبيعد وتر العرقوب أو وتر الكعب هو الأكبر في جسم الإنسان، لكن تمزق هذا الوتر يعد إصابة شائعة في كرة القدم الاحترافية. قد يكون السبب محاولة فاشلة للقفز، أو هبوطا سيئا على إصبع القدم، أو ضربة مباشرة. يتعرض الهواة لخطر الإصابة إذا بالغوا في تقدير قدراتهم وأخضعوا الجسم لضغط مفرط. عند تمزق الوتر، يشعر المريض بألم حاد، وتتورم الساق، ويصبح من المستحيل ثني القدم أو الوقوف على أصابع القدم. في حالة التمزق الجزئي، يحتفظ المصاب بالقدرة على المشي، لكنه يبدأ في العرج، إذا حدث تمزق كامل، يصبح المشي صعبًا بسبب الألم الشديد.إصابات الظهريمكن لإصابة العمود الفقري أن تحرم الرياضي من فرصة التدريب الكامل لفترة طويلة وتؤدي إلى انتكاسة كبيرة في النتائج. في بعض الحالات، تكون إصابات الظهر غير قابلة للشفاء، ويصبح من الضروري التخلي تمامًا عن الرياضة.نظرًا لانخفاض قدرات العمود الفقري على التعافي وضعف الحبل الشوكي الموجود في العمود الفقري، غالبًا ما تؤدي الإصابات إلى الإعاقة، تحدث الاصابات بسبب:يمكن أن يكون سبب الإصابة هو التأثير المتزامن للحمل الزائد على العمود الفقري، مما يؤدي إلى تباعد الفقرات وتمزق الأنسجة الرخوة، أو يمكن أن يكون نتيجة للتغيرات المرضية التدريجية في العناصر الهيكلية للعمود الفقري، والتي تكون غير تعويضية. عن طريق الحمل الزائد الجسدي، على سبيل المثال، في هشاشة العظام (زيادة هشاشة العظام، والتي تحدث غالبًا عندما يكون هناك نقص في الكالسيوم في الجسم)، والسل الشوكي، وأمراض النسيج الضام، وما إلى ذلك.أسباب الإصاباتيعتقد الكثير من الناس أن الإصابات في كرة القدم هي نتيجة اللعب الخطير، ولكن هناك العديد من أسباب الإصابة في هذه الرياضة.من أهمها:يحدث الضرر أيضًا بسبب الاستعداد الوراثي، ولا يمكن للمدرب التأثير على حدوث مثل هذه الإصابات، لكن الجوانب الأخرى ذات النهج الصحيح للنظام والتدريب تخضع للتصحيح.العلاج والشفاءبغض النظر عن نوع الإصابة، فإن العواقب - الالتهاب والتورم والتغيرات الأيضية الخلوية - يمكن أن تؤدي إلى أضرار ثانوية مثل تلف الغضروف والالتهاب المزمن إذا لم يتم علاج الإصابات بشكل صحيح.علاج الأرزالعلاج الأكثر شيوعًا لمعظم إصابات كرة القدم هو "علاج الأرز"، الذي يتضمن " الراحة والثلج والضغط والارتفاع". على الرغم من أن المبادئ الكامنة وراء العلاج لا تزال كما هي، فقد تم تحسينها على مر السنين. لأن تطبيق الثلج مباشرة على الجلد يمكن أن يكون له آثار سلبية، فإن معظم المدربين وأخصائيي العلاج الطبيعي يستخدمون عبوات باردة لا تحتوي على ثلج أو أجهزة تخزين الثلج لضمان الاتصال المباشر بالجلد.بعض القيود الأخرى للعلاج بالتبريد التقليدي هي:يعد الضغط جزءًا مهمًا آخر من علاج RICE التقليدي، محسنة بالتكنولوجيا الحديثة. يمكن أن يؤدي البرد الساكن والضغط إلى انخفاض حرارة الجسم، مما قد يؤدي إلى "قضمة الصقيع" ومشاكل أخرى. الجراحةفي حالة وجود كسر أو تمزق في الرباط الصليبي الأمامي أو الغضروف المفصلي، قد يوصى بالجراحة كأفضل مسار للعلاج. ولحسن الحظ، فإن التقنيات الجراحية الحديثة، غالبًا ما تسمح للرياضيين بالتعافي بسرعة نسبية. غالبًا ما يشتمل التعافي بعد الجراحة على "علاج الأرز" التقليدي. بالإضافة إلى مسكنات الألم والعلاج الطبيعي.العلاج الطبيعييمكن أن يساعد العلاج الطبيعي الاحترافي للعضلات المشدودة والمفاصل الملتوية في تحسين قوتها ومرونتها. على الرغم من أن النشاط المحدود أثناء عملية الشفاء يعد فكرة جيدة، إلا أنه من المهم للرياضيين اتباع تعليمات المعالج بدقة حتى لا تؤدي إلى تفاقم الإصابة أو التعرض للإصابة مرة أخرى.يقوم العديد من المعالجين الطبيعيين أيضًا بتضمين العلاج بالتبريد والضغط كجزء من خطة التعافي الشاملة.تسريع عملية الشفاء من الإصاباتأفضل طريقة لتسريع عملية الشفاء من الإصابة هي اتباع توصيات الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي عن كثب. يتضمن ذلك عادةً ما يلي:تعد الأيام القليلة الأولى بعد الإصابة هي الأكثر أهمية، فهو الوقت الذي يتفاعل فيه الجسم بقوة مع الإصابة، سواء كانت إصابة مباشرة في المفصل، أو تمريرة سيئة أدت إلى التواء، أو شد عضلي.يستجيب الجسم على الفور للإصابة من خلال الاستجابة الالتهابية، والتي، إذا تمت السيطرة عليها، يمكن أن تساعد في تسريع عملية الشفاء. ومع ذلك، إذا تركت دون مراقبة، فإن الاستجابة الالتهابية يمكن أن تؤخر الشفاء.الوقاية من الاصاباتتكون الوقاية من الإصابات في كرة القدم من خلال اتباع نظام تدريب وتغذية ونوم والامتثال لمتطلبات السلامة. وفقا للخبراء، فإن 80٪ من الإصابات تحدث بسبب عدم كفاية الاحماء قبل المباراة، وزيادة حادة في الحمل أثناء التحضير للمسابقات وسوء سطح ملعب كرة القدم. ولتجنب مثل هذه الإصابات، يُنصح بالإلتزام بمتطلبات المدرب فيما يتعلق بالنظام وسطح الملعب وجودة زي الرياضيين.

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