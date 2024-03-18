https://sputnikarabic.ae/20240318/نتنياهو-ناقشت-مع-بايدن-مستجدات-الحرب-في-غزة-بما-في-ذلك-التزام-إسرائيل-بالقضاء-على-حماس-1087122777.html

نتنياهو: ناقشت مع بايدن مستجدات الحرب في غزة بما في ذلك التزام إسرائيل بالقضاء على حماس

نتنياهو: ناقشت مع بايدن مستجدات الحرب في غزة بما في ذلك التزام إسرائيل بالقضاء على حماس

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه تحدث الليلة هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وناقشا مستجدات الحرب في غزة، بما في ذلك التزام إسرائيل... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T17:26+0000

2024-03-18T17:26+0000

2024-03-18T17:26+0000

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القدس - سبوتنيك. وأوضح نتنياهو، في بيان لمكتبه: "تحدثت هذا المساء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. تحدثنا عن آخر التطورات في الحرب بما في ذلك التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب بأكملها القضاء على حماس والإفراج عن جميع مخطوفينا والضمان بأن غزة لن تعود تشكل تهديدا على إسرائيل".وأكد أن "ذلك بآن واحد مع تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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