https://sputnikarabic.ae/20240319/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-143-طائرة-مسيرة-أوكرانية--1087158332.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 143 طائرة مسيرة أوكرانية

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 143 طائرة مسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 143 طائرة مسيرة أوكرانية، و38 صاروخا، خلال الساعات الـ24 الماضية. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T10:52+0000

2024-03-19T10:52+0000

2024-03-19T10:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 143 طائرة أوكرانية مسيرة، كما أسقطت 38 صاروخا من راجمات "هيمارس" و"أولخا" و"غراد" و"فامبير".وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس سيطروا على مواقع أكثر فائدة في اتجاه دونيتسك، وألحقوا الهزيمة بالقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 215 جنديا.وقالت الوزارة: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات الهجوم الجوي التاسع والسبعين، واللواء المتحرك 46 ، ولواء الدفاع الأرضي 118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا ورازدولوفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت أكثر من 215 عسكريا وثلاث دبابات ومركبتي مشاة قتاليتين وأربع مركبات".تجدر الإشارة إلى أنه تم إصابة مدفع أوكراني ذاتية الدفع من صناعة بولندية ومدفعين ذاتيي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر "دي-30" ونظام مدفعية مضاد للطائرات من طراز "إس-60".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240319/القوات-الروسية-تحرر-قرية-أورلوفكا-في-اتجاه-أفدييفكا-1087157909.html

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