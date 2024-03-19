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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/القوات-الروسية-تحرر-قرية-أورلوفكا-في-اتجاه-أفدييفكا-1087157909.html
القوات الروسية تحرر قرية أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا
القوات الروسية تحرر قرية أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي حرر قرية أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T10:34+0000
2024-03-19T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من القوا ت الروسية، قرية أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسّنت الوضع على طول خط المواجهة".وبحسب الدفاع الروسية فإن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 125 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس مركبات، ومدفعا من طراز "إم- 109" ومدفع "ميستا-بي" ومدفعين من طراز "دي-20" ومدفع "دي-30".وأشار البيان إلى أنه "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وأربع مركبات، ومنظومتين مدفعيتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم777".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240319/الجيش-الروسي--يشن-ضربة-استباقية-على-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-مقاطعة-بيلغورود-1087157796.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر قرية أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا

10:34 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 10:55 GMT 19.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي حرر قرية أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من القوا ت الروسية، قرية أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسّنت الوضع على طول خط المواجهة".

وأشارت إلى أن القوات الروسية صدت ستة هجمات مضادة نفذتها طائرات هجومية أوكرانية من ثلاثة ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيرفومايسكي وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبحسب الدفاع الروسية فإن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 125 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس مركبات، ومدفعا من طراز "إم- 109" ومدفع "ميستا-بي" ومدفعين من طراز "دي-20" ومدفع "دي-30".

وأضافت الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، أدت العمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" إلى إلحاق أضرار بوحدات العدو وتحسين الوضع على طول خط المواجهة".

وأشار البيان إلى أنه "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وأربع مركبات، ومنظومتين مدفعيتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم777".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يشن ضربة استباقية على القوات الأوكرانية بالقرب من مقاطعة بيلغورود
10:30 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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