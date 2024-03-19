https://sputnikarabic.ae/20240319/إسرائيل-تقضي-على-نحو-50-شخصا-داخل-مستشفى-الشفاء-والقسام-تستهدف-5-من-آلياتها-1087167640.html

إسرائيل تعلن القضاء على نحو 50 شخصا داخل مستشفى الشفاء والقسام تستهدف 5 من آلياتها

إسرائيل تعلن القضاء على نحو 50 شخصا داخل مستشفى الشفاء والقسام تستهدف 5 من آلياتها

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القضاء على "العشرات من الإرهابيين" في مجمع مستشفى الشفاء، في غزة، مؤكدًا أن قواته "ستواصل عملياتها الواسعة النطاق في... 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T12:40+0000

2024-03-19T12:40+0000

2024-03-19T13:03+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "نشاط قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك والأسطول 13 والفريق القتالي للواء 401 بقيادة الفرقة 162 يستمر في منطقة مستشفى الشفاء"، مشيرًا إلى أنه "تم القضاء على أكثر من 50 إرهابيا واعتقال نحو 180 مشتبهًا بهم في المنطقة".من جهتها، أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، "استهداف 5 آليات لجيش الاحتلال بقذائف "الياسين 105" في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240319/متطوعون-يطهون-الطعام-على-الحطب-للنازحين-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة--1087161988.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, طوفان الأقصى