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إصابة جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار جنوب القدس
إصابة جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار جنوب القدس
سبوتنيك عربي
أُصيب جنديان تابعان لقوات الأمن الإسرائيلية في عملية إطلاق نار نفذها شخص مسلح قبل تحييده، عند مستوطنة غوش عتصيون جنوب مدينة القدس. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T15:32+0000
2024-03-19T15:32+0000
2024-03-19T15:58+0000
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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أنه "ورد بلاغ عن عملية إطلاق نار في منطقة غوش عتصيون، وتم تحييد منفذ العملية". وأضافت الصحيفة أنه "خلال الهجوم أصيب جنديان في قوات الأمن الإسرائيلية وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج".وفي السياق، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن "عنصري الأمن أصيبا بجروح وصفت بالمتوسطة جراء إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة، وقد رد أحدهما بإطلاق النار على المنفذ".وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ملابسات الحادث قيد التحقيق حاليا.وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وأودت الحرب الإسرائيلية بحياة نحو 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/إصابة-3-إسرائيليين-في-عملية-طعن-شمال-النقب-وتحييد-منفذها-فيديو-1086979119.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى
إصابة جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار جنوب القدس
15:32 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 15:58 GMT 19.03.2024)
أُصيب جنديان تابعان لقوات الأمن الإسرائيلية في عملية إطلاق نار نفذها شخص مسلح قبل تحييده، عند مستوطنة غوش عتصيون جنوب مدينة القدس.
وذكرت
صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أنه "ورد بلاغ عن عملية إطلاق نار في منطقة غوش عتصيون، وتم تحييد منفذ العملية".
وأضافت الصحيفة أنه "خلال الهجوم أصيب جنديان في قوات الأمن الإسرائيلية وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج".
وفي السياق، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن "عنصري الأمن أصيبا بجروح وصفت بالمتوسطة جراء إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة، وقد رد أحدهما بإطلاق النار على المنفذ".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ملابسات الحادث قيد التحقيق حاليا.
وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وأودت الحرب الإسرائيلية
بحياة نحو 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين الجانبين.