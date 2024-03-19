https://sputnikarabic.ae/20240319/إغلاق-معبر-حدودي-بين-تونس-وليبيا-بعد-استيلاء-مسلحين-عليه-1087143948.html

إغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا بعد استيلاء مسلحين عليه

إغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا بعد استيلاء مسلحين عليه

سبوتنيك عربي

أغلقت الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، منفذ "رأس جدير" الحدودي مع تونس، بعد هجوم مجموعات مسلحة على القوى الأمنية المتواجدة في المنفذ. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T04:34+0000

2024-03-19T04:34+0000

2024-03-19T05:01+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

عبد الحميد الدبيبة

تونس

منفذ حدودي

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وقالت الداخلية الليبية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الإقفال للمنفذ الحدودي جاء بعد الهجوم على المنفذ لمنع التجاوزات والخروقات الأمنية، ولإعادة المنفذ إلى العمل مجددا وفق الترتيبات الأمنية، تحت السلطة الشرعية للدولة".وأكدت الداخلية الليبية، في بيانها، أن "الأجهزة التي تم تكليفها بتأمين المنفذ، كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية بالمنفذ، لكي يسير العمل بشكل انسيابي وبدون عرقلة، وللرفع من معاناة المسافرين وليس بحق أن يخضع المنفذ لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها".من جهتها، قالت تونس، في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، إنها أغلقت مؤقتا معبر "رأس جدير" الحدودي مع ليبيا، لأسباب أمنية بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي، وفقا لمحطة إذاعة "تطاوين" التونسية الرسمية.وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق نار قرب المنفذ الحدودي وسيارات محترقة.وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن "مسلحين محليين اقتحموا معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، مساء أمس الاثنين، واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية، واستولوا على كل آليات وعتاد قوة إنفاذ القانون المكلفة من الحكومة، بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية"، وفقا لصحيفة "الساعة 24" الليبية.

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