https://sputnikarabic.ae/20240319/إغلاق-معبر-حدودي-بين-تونس-وليبيا-بعد-استيلاء-مسلحين-عليه-1087143948.html
إغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا بعد استيلاء مسلحين عليه
إغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا بعد استيلاء مسلحين عليه
سبوتنيك عربي
أغلقت الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، منفذ "رأس جدير" الحدودي مع تونس، بعد هجوم مجموعات مسلحة على القوى الأمنية المتواجدة في المنفذ. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T04:34+0000
2024-03-19T04:34+0000
2024-03-19T05:01+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
تونس
منفذ حدودي
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وقالت الداخلية الليبية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الإقفال للمنفذ الحدودي جاء بعد الهجوم على المنفذ لمنع التجاوزات والخروقات الأمنية، ولإعادة المنفذ إلى العمل مجددا وفق الترتيبات الأمنية، تحت السلطة الشرعية للدولة".وأكدت الداخلية الليبية، في بيانها، أن "الأجهزة التي تم تكليفها بتأمين المنفذ، كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية بالمنفذ، لكي يسير العمل بشكل انسيابي وبدون عرقلة، وللرفع من معاناة المسافرين وليس بحق أن يخضع المنفذ لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها".من جهتها، قالت تونس، في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، إنها أغلقت مؤقتا معبر "رأس جدير" الحدودي مع ليبيا، لأسباب أمنية بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي، وفقا لمحطة إذاعة "تطاوين" التونسية الرسمية.وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق نار قرب المنفذ الحدودي وسيارات محترقة.وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن "مسلحين محليين اقتحموا معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، مساء أمس الاثنين، واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية، واستولوا على كل آليات وعتاد قوة إنفاذ القانون المكلفة من الحكومة، بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية"، وفقا لصحيفة "الساعة 24" الليبية.
https://sputnikarabic.ae/20240313/الدبيبة-يعلق-على-تراجع-ليبيا-في-مؤشر-الدول-الأكثر-تأثرا-بالإرهاب-1086954404.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, تونس, منفذ حدودي
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, تونس, منفذ حدودي
إغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا بعد استيلاء مسلحين عليه
04:34 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 05:01 GMT 19.03.2024)
أغلقت الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، منفذ "رأس جدير" الحدودي مع تونس، بعد هجوم مجموعات مسلحة على القوى الأمنية المتواجدة في المنفذ.
وقالت الداخلية الليبية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الإقفال للمنفذ الحدودي جاء بعد الهجوم على المنفذ لمنع التجاوزات والخروقات الأمنية، ولإعادة المنفذ إلى العمل مجددا وفق الترتيبات الأمنية، تحت السلطة الشرعية للدولة".
وأكدت الداخلية الليبية، في بيانها، أن "الأجهزة التي تم تكليفها بتأمين المنفذ، كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية بالمنفذ، لكي يسير العمل بشكل انسيابي وبدون عرقلة، وللرفع من معاناة المسافرين وليس بحق أن يخضع المنفذ لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها".
من جهتها، قالت تونس، في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، إنها أغلقت مؤقتا معبر "رأس جدير" الحدودي مع ليبيا، لأسباب أمنية بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي، وفقا لمحطة إذاعة "تطاوين" التونسية الرسمية.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق نار قرب المنفذ الحدودي وسيارات محترقة.
وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن "مسلحين محليين اقتحموا معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، مساء أمس الاثنين، واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية، واستولوا على كل آليات وعتاد قوة إنفاذ القانون المكلفة من الحكومة، بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية"، وفقا لصحيفة "الساعة 24" الليبية.