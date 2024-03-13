https://sputnikarabic.ae/20240313/الدبيبة-يعلق-على-تراجع-ليبيا-في-مؤشر-الدول-الأكثر-تأثرا-بالإرهاب-1086954404.html

الدبيبة يعلق على تراجع ليبيا في مؤشر الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب

الدبيبة يعلق على تراجع ليبيا في مؤشر الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب

سبوتنيك عربي

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، على تراجع بلاده في مؤشر الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب، قائلا إن ذلك يعطي دلالة على استعادة... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T17:04+0000

2024-03-13T17:04+0000

2024-03-13T17:04+0000

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عبد الحميد الدبيبة

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وقالت بوابة "الوسط" الليبية إن المؤشر الصادر عن المعهد الدولي للاقتصاد والسلام للعام 2024، أظهر أن ليبيا جاءت في المركز رقم 30 العام الماضي مقارنة بالمرتبة السابعة في العام 2022، حسب ما نشره الدبيبة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح الدبيبة أن حكومته تعمل على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار رغم من التحديات، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تحقيق الصورة المثلى لليبيا التي يتمناها شعبها، عبر تدوير عجلة التنمية وإعادة الحياة في جميع مجالاتها.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، قال اللواء صالح رجب، وزير الداخلية الليبية السابق، إن خلايا تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، تتواجد في العديد من الدول ومن بينها ليبيا، وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخلايا النائمة تتواجد في العراق وليبيا وسوريا وبعض الدول.ولفت إلى أن ضعف التنسيق وعدم انتظام الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية العربية، تعد من العوامل التي ساعدت التنظيمات في التنقل عبر الحدود بين الدول والبقاء في العديد من الدول.وشدد وزير الداخلية الأسبق على أن الانقسام الحاصل في ليبيا، له أثره المباشر على بقاء التنظيمات الإرهابية، بشكل فردي، إذ توجد فيها قيادات الصف الثاني، مشيرا إلى أن القبض على زعيم تنظيم "داعش" في ليبيا هاشم أبو سدرة (ليبي الجنسية)، يؤكد بقايا خلايا التنظيم، ما يتطلب تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية.

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الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة