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الجيش الروسي يشن ضربة استباقية على القوات الأوكرانية بالقرب من مقاطعة بيلغورود
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/القوات-الروسية-تخدع-جافيلين-باستخدام-دلو-وصمغ-1087156491.html
القوات الروسية تخدع "جافيلين" باستخدام دلو وصمغ
القوات الروسية تخدع "جافيلين" باستخدام دلو وصمغ
سبوتنيك عربي
لقد تعلم العسكريون الروس، باستخدام مواد متوفرة دائما، خداع الأسلحة الأمريكية العالية الدقة. على سبيل المثال، يتم خداع رؤوس صاروخ موجه "جافيلين" بمساعدة قضيب... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T09:42+0000
2024-03-19T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب مقاتل روسي، يتم وضع دلو فيه صمغ وقضيب على مسافة خمسة أمتار على الأقل من الدبابة الروسية. عندما تدخل الدبابة موقع القتال، يتم إشعال نيران الخليط القابل للاشتعال الموجود في الدلو.وقال الجندي الروسي: "والنتيجة هي مصدر قوي للإشعاع الحراري، الذي يتفاعل معه الرأس الحراري لصاروخ "جافلين". وبدلاً من الدبابة، تصطدم الذخيرة بدلو محترق، وتبقى المركبة المدرعة سليمة"، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".وللحماية من الذخيرة المسقطة من الطائرات المسيرة، يتم استخدام شاشات معززة محلية الصنع مصنوعة من شبكة مطاطية معدنية وقضبان تقوية معدنية.تسبب "الشوايات" تفجيرًا مبكرًا للذخيرة، وتسبب موجة الانفجار أضرارًا أقل بكثير.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240319/منظومة-بوك-إم-1-الروسية-تسقط-مروحية-هجومية-أوكرانية-فيديو-1087152184.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تخدع "جافيلين" باستخدام دلو وصمغ

09:42 GMT 19.03.2024
© AFP 2023 / DOD منظومة صواريخ جافلين
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© AFP 2023 / DOD
تابعنا عبر
لقد تعلم العسكريون الروس، باستخدام مواد متوفرة دائما، خداع الأسلحة الأمريكية العالية الدقة. على سبيل المثال، يتم خداع رؤوس صاروخ موجه "جافيلين" بمساعدة قضيب ودلو فيه صمغ.
وبحسب مقاتل روسي، يتم وضع دلو فيه صمغ وقضيب على مسافة خمسة أمتار على الأقل من الدبابة الروسية. عندما تدخل الدبابة موقع القتال، يتم إشعال نيران الخليط القابل للاشتعال الموجود في الدلو.
منظومة صواريخ بوك-إم2أ المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومة "بوك-إم 1" الروسية تسقط مروحية هجومية أوكرانية... فيديو
08:32 GMT
وقال الجندي الروسي: "والنتيجة هي مصدر قوي للإشعاع الحراري، الذي يتفاعل معه الرأس الحراري لصاروخ "جافلين". وبدلاً من الدبابة، تصطدم الذخيرة بدلو محترق، وتبقى المركبة المدرعة سليمة"، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".
وللحماية من الذخيرة المسقطة من الطائرات المسيرة، يتم استخدام شاشات معززة محلية الصنع مصنوعة من شبكة مطاطية معدنية وقضبان تقوية معدنية.
تسبب "الشوايات" تفجيرًا مبكرًا للذخيرة، وتسبب موجة الانفجار أضرارًا أقل بكثير.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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