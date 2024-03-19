https://sputnikarabic.ae/20240319/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-فيديو--1087185635.html
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة... فيديو
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام أطقم مدفع الهاوتزر "إم إس تي أي_بي" بتدمير مركز تحكم أوكراني بالطائرات المسيرة على اتجاه دونتيسك. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T20:40+0000
2024-03-19T20:40+0000
2024-03-19T20:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0f/1087021111_0:277:3150:2048_1920x0_80_0_0_9a8891dc2d76a17ad3b24cb918dbb551.jpg
واوضحت الدفاع الروسية أن الكشافة الروس الذين يستخدمون طائرة دون طيار حددوا مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة الأوكرانية يقع في مبنى متهدم.وأضاف البيان أنه تم نقل إحداثيات الهدف إلى مركز قيادة المدفعية الروسية حيث تمكنوا من تدمير الهدف بنجاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام أطقم مدفع الهاوتزر "إم إس تي أي_بي" بتدمير مركز تحكم أوكراني بالطائرات المسيرة على اتجاه دونتيسك.
واوضحت الدفاع الروسية أن الكشافة الروس الذين يستخدمون طائرة دون طيار حددوا مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة الأوكرانية يقع في مبنى متهدم.
وأضاف البيان أنه تم نقل إحداثيات الهدف إلى مركز قيادة المدفعية الروسية حيث تمكنوا من تدمير الهدف بنجاح.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.