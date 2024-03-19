https://sputnikarabic.ae/20240319/المفوضية-الأوروبية-تخصص-نحو-2-مليار-يورو-لتعزيز-الصناعة-الدفاعية-في-الاتحاد--1087167242.html
المفوضية الأوروبية تخصص نحو 2 مليار يورو لتعزيز الصناعة الدفاعية في الاتحاد
المفوضية الأوروبية تخصص نحو 2 مليار يورو لتعزيز الصناعة الدفاعية في الاتحاد
سبوتنيك عربي
المفوضية الأوروبية تخصص نحو 2 مليار يورو لتعزيز الصناعة الدفاعية في الاتحاد الأوروبي
2024-03-19T12:19+0000
2024-03-19T12:19+0000
2024-03-19T12:19+0000
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وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في بيان، يوم الجمعة الماضي، الموافق 15 مارس/ آذار، أنه "سيتم تمويل المشاريع بمبلغ 513 مليون يورو من ميزانيتي الاتحاد الأوروبي والنرويج. وسيجذب هذا التمويل استثمارات إضافية من الصناعة من خلال التمويل المشترك، ليصل إجمالي الاستثمار في سلسلة التوريد إلى حوالي 1.4 مليار يورو".وكما أوضح البيان أن "هذا من شأنه أن يسمح للصناعة الدفاعية الأوروبية بزيادة قدرتها على إنتاج الذخيرة إلى مليوني طلقة سنويًا بحلول نهاية عام 2025".قد يعجبك أيضا - إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يرسل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا في يوليو
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MIA „Rosiya Segodnya“
المفوضية الأوروبية تخصص نحو 2 مليار يورو لتعزيز الصناعة الدفاعية في الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية تخصص نحو 2 مليار يورو لتعزيز الصناعة الدفاعية في الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية تخصص نحو 2 مليار يورو لتعزيز الصناعة الدفاعية في الاتحاد
خصصت بروكسل ما يقرب من ملياري يورو برامج لتطوير الصناعة الدفاعية للاتحاد الأوروبي: زيادة إنتاج الذخيرة، والمشتريات المشتركة للسلع ذات الأولوية والتطورات الجديدة. تعرّف على تفاصيل الحزمة المالية الجديدة من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في بيان، يوم الجمعة الماضي، الموافق 15 مارس/ آذار، أنه "سيتم تمويل المشاريع بمبلغ 513 مليون يورو من ميزانيتي الاتحاد الأوروبي والنرويج. وسيجذب هذا التمويل استثمارات إضافية من الصناعة من خلال التمويل المشترك، ليصل إجمالي الاستثمار في سلسلة التوريد إلى حوالي 1.4 مليار يورو".
وكما أوضح البيان أن "هذا من شأنه أن يسمح للصناعة الدفاعية الأوروبية بزيادة قدرتها على إنتاج الذخيرة إلى مليوني طلقة سنويًا بحلول نهاية عام 2025".