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https://sputnikarabic.ae/20240319/بلينكن-100--من-سكان-غزة-بحاجة-إلى-مساعدات-إنسانية-1087146159.html
بلينكن: 100 % من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية
بلينكن: 100 % من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، بأن جولته في الشرق الأوسط ستتطرق لأمور من بينها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T07:37+0000
2024-03-19T08:03+0000
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وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في العاصمة الفلبينية مانيلا، بعد محادثات مع نظيره الفلبيني، إنريكي مانالو، اليوم الثلاثاء: "جولة الشرق الأوسط ستشمل أمورا عدة، ومن بينها التوصل لوقف إطلاق النار ومناقشة الأساس السليم لسلام دائم في المنطقة".وتابع: "على إسرائيل إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها خاصة وأن سكان غزة جميعا بحاجة إلى مساعدات إنسانية".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيزور السعودية ومصر، هذا الأسبوع، لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".وستكون هذه الجولة السادسة لبلينكن في الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240223/بلينكن-نسعى-لمنع-أي-خطة-إسرائيلية-لإعادة-احتلال-غزة-1086351991.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن: 100 % من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية

07:37 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 08:03 GMT 19.03.2024)
© AP Photo / Andrew Harnikوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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صرح وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، بأن جولته في الشرق الأوسط ستتطرق لأمور من بينها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في العاصمة الفلبينية مانيلا، بعد محادثات مع نظيره الفلبيني، إنريكي مانالو، اليوم الثلاثاء: "جولة الشرق الأوسط ستشمل أمورا عدة، ومن بينها التوصل لوقف إطلاق النار ومناقشة الأساس السليم لسلام دائم في المنطقة".

وأضاف: "ما زلنا نواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء والرجال في غزة، وأكدنا لإسرائيل على ضرورة أن يكون لديها خطة لغزة".

وتابع: "على إسرائيل إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها خاصة وأن سكان غزة جميعا بحاجة إلى مساعدات إنسانية".

وأشار إلى أن "100 بالمئة من سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية"، واصفا الوضع في القطاع بأنه "مروع".

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وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيزور السعودية ومصر، هذا الأسبوع، لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
وستكون هذه الجولة السادسة لبلينكن في الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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