https://sputnikarabic.ae/20240223/بلينكن-نسعى-لمنع-أي-خطة-إسرائيلية-لإعادة-احتلال-غزة-1086351991.html

بلينكن: نسعى لمنع أي خطة إسرائيلية لإعادة احتلال غزة

بلينكن: نسعى لمنع أي خطة إسرائيلية لإعادة احتلال غزة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، اليوم الجمعة، بأن "واشنطن تسعى لإطلاق سراح الرهائن في غزة، وإيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع النزاع من التوسع". 23.02.2024, سبوتنيك عربي

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وتابع خلال اجتماعات "مجموعة العشرين"، اليوم الجمعة، قائلا: "كما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى التيقن من أن أي خطة لا تفضي إلى المساس بمساحة غزة أو إلى إعادة احتلالها من قبل إسرائيل".وشدد بلينكن على أن "الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مضيفا: "نشعر بخيبة أمل من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية".وأغلق أهالي المحتجزين الإسرائيليين ونشطاء آخرون حركة المرور على طريق "أيالون" السريع لمدة 40 دقيقة، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس الفلسطينية.ووافق مجلس الحرب الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، على إرسال وفد برئاسة رئيس جهاز "الموساد" إلى باريس، من أجل استئناف المفاوضات حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.وفي السياق ذاته، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، تشمل احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في القطاع دون وضع حد زمني، وتدمير القدرات العسكرية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين".يذكر أنه في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، اتفق ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس، على أسس اتفاق جديد مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة على مراحل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، حيث أن إسرائيل ترفض طلب "حماس" بوقف الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240223/الخارجية-الفلسطينية-خطة-نتنياهو-لما-بعد-الحرب-هي-اعتراف-رسمي-بإعادة-احتلال-غزة-1086340529.html

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