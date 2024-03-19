https://sputnikarabic.ae/20240319/ترامب-يتحدث-عمن-يدير-أمريكا-بدلا-من-بايدن-1087144454.html

ترامب يتحدث عمن يدير أمريكا بدلا من بايدن

ترامب يتحدث عمن يدير أمريكا بدلا من بايدن

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا يحكمها الرئيس الحالي جو بايدن، بل حاشيته "الشريرة". 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T05:25+0000

2024-03-19T05:25+0000

2024-03-19T05:25+0000

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وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع التلفزيوني والإذاعي الأمريكي سيباستيان غوركي: "لدي سؤال دائما عما إذا كان هو (عن جو بايدن فيما إذا يحكم الولايات المتحدة الأمريكية)، لأنه يبدو دائما غائبا... لست متأكدًا ما إذا كان هو".وبحسب الرئيس الأمريكي السابق، فإن الولايات المتحدة يحكمها أشخاص "أشرار وأذكياء" حول بايدن، في حين أن الرئيس الحالي نفسه يريد الذهاب إلى الفراش في أسرع وقت ممكن.ترامب: زيلينسكي هو أعظم بائع في التاريخ يأتي إلى البلاد ويغادر بـ50 أو 60 مليار دولاروأضاف ترامب: "نحن بحاجة إلى جمعهم معا (الرئيس بوتين وزيلينسكي) وسأقول يجب القيام بذلك، وسأخبر كل واحد منهم بأشياء معينة لن أصرح بها للعالم أجمع، لكنني أعتقد أنني أستطيع القيام بذلك".وأشار ترامب إلى أن "بايدن قال أسوأ الأشياء، وكان بإمكانه إيقافها بسهولة، لكنه قال عكس ما كان ينبغي أن يقوله".ترامب يوضح تصريحه بشأن "حمام الدم في أمريكا" إذا خسر انتخابات 2024

https://sputnikarabic.ae/20240317/إعلام-بايدن-قال-في-عشاء-خاص-إن-ترامب-ينحني-أمام-بوتين-1087056421.html

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