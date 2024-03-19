https://sputnikarabic.ae/20240319/ترامب-يتحدث-عمن-يدير-أمريكا-بدلا-من-بايدن-1087144454.html
ترامب يتحدث عمن يدير أمريكا بدلا من بايدن
ترامب يتحدث عمن يدير أمريكا بدلا من بايدن
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا يحكمها الرئيس الحالي جو بايدن، بل حاشيته "الشريرة". 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T05:25+0000
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وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع التلفزيوني والإذاعي الأمريكي سيباستيان غوركي: "لدي سؤال دائما عما إذا كان هو (عن جو بايدن فيما إذا يحكم الولايات المتحدة الأمريكية)، لأنه يبدو دائما غائبا... لست متأكدًا ما إذا كان هو".وبحسب الرئيس الأمريكي السابق، فإن الولايات المتحدة يحكمها أشخاص "أشرار وأذكياء" حول بايدن، في حين أن الرئيس الحالي نفسه يريد الذهاب إلى الفراش في أسرع وقت ممكن.ترامب: زيلينسكي هو أعظم بائع في التاريخ يأتي إلى البلاد ويغادر بـ50 أو 60 مليار دولاروأضاف ترامب: "نحن بحاجة إلى جمعهم معا (الرئيس بوتين وزيلينسكي) وسأقول يجب القيام بذلك، وسأخبر كل واحد منهم بأشياء معينة لن أصرح بها للعالم أجمع، لكنني أعتقد أنني أستطيع القيام بذلك".وأشار ترامب إلى أن "بايدن قال أسوأ الأشياء، وكان بإمكانه إيقافها بسهولة، لكنه قال عكس ما كان ينبغي أن يقوله".ترامب يوضح تصريحه بشأن "حمام الدم في أمريكا" إذا خسر انتخابات 2024
https://sputnikarabic.ae/20240317/إعلام-بايدن-قال-في-عشاء-خاص-إن-ترامب-ينحني-أمام-بوتين-1087056421.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يتحدث عمن يدير أمريكا بدلا من بايدن
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا يحكمها الرئيس الحالي جو بايدن، بل حاشيته "الشريرة".
وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع التلفزيوني والإذاعي الأمريكي سيباستيان غوركي: "لدي سؤال دائما عما إذا كان هو (عن جو بايدن فيما إذا يحكم الولايات المتحدة الأمريكية)، لأنه يبدو دائما غائبا... لست متأكدًا ما إذا كان هو".
وتابع: "أعلم أنه يجب أن يوافق (على القرارات)، يجب أن يسألوه عما إذا كان من الممكن القيام بشيء ما، لكنه ينظر إليهم بنظرة فارغة ويوافق على ذلك".
وبحسب الرئيس الأمريكي السابق، فإن الولايات المتحدة يحكمها أشخاص "أشرار وأذكياء" حول بايدن، في حين أن الرئيس الحالي نفسه يريد الذهاب إلى الفراش في أسرع وقت ممكن.
وأشار ترامب إلى أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فسوف يحلّ الصراع الأوكراني من خلال المفاوضات.
وأضاف ترامب: "نحن بحاجة إلى جمعهم معا (الرئيس بوتين وزيلينسكي) وسأقول يجب القيام بذلك، وسأخبر كل واحد منهم بأشياء معينة لن أصرح بها للعالم أجمع، لكنني أعتقد أنني أستطيع القيام بذلك".
ووفقا لترامب، فإنه يعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جيدًا، وقد ناقش معه مسألة أوكرانيا مرات عدة في الماضي، وأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، يقول عكس ما ينبغي أن يقال عن الصراع تمامًا.
وأشار ترامب إلى أن "بايدن قال أسوأ الأشياء، وكان بإمكانه إيقافها بسهولة، لكنه قال عكس ما كان ينبغي أن يقوله".