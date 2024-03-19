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"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T18:50+0000
2024-03-19T18:50+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وذكر "حزب الله" في بيانات متعاقبة، أن "عناصره، قصفوا انتشاراً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وتحركاً ‏للجنود داخل موقع المالكية، وقوة ‏عسكرية إسرائيلية في محيط تلة الطيحات".بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف "آلية ‏عسكرية إسرائيلية لوجستية ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه ‏أصابها إصابة مباشرة، أوقع أفرادها بين قتيل وجريح".كما تم استهداف "قوة ‏عسكرية إسرائيلية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة، ومستوطنة زرعيت بصاروخ فلق (1)، وقصف موقع ‏رويسات العلم، وتجمعا للجنود في محيطه".من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة جنديين إسرائيليين في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، جراء قصف صاروخي من داخل الأراضي اللبنانية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي أعلن، وفق الحاجة العملياتية، عن تشكيل لواء إقليمي جديد يحمل اسم لواء الجبل والذي سيعمل تحت إمرة الفرقة 210، وستكون منطقة عملياته جبل الشيخ وجبل دوف [بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة]".وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدات الناقورة والعديسة ورب ثلاثين، وميس الجيل، وأغار على دفعتين مستهدفًا بلدة كفركلا ومحيط تلة العويضة، وقصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة كفرحمام، وراشيا الفخار".واشتعلت المواجهة بين الطرفين منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتشهد عمليات عسكرية متبادلة أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين.
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إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

18:50 GMT 19.03.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATالحدود اللبنانية الإسرائيلية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وذكر "حزب الله" في بيانات متعاقبة، أن "عناصره، قصفوا انتشاراً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وتحركاً ‏للجنود داخل موقع المالكية، وقوة ‏عسكرية إسرائيلية في محيط تلة الطيحات".
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف "آلية ‏عسكرية إسرائيلية لوجستية ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه ‏أصابها إصابة مباشرة، أوقع أفرادها بين قتيل وجريح".
كما تم استهداف "قوة ‏عسكرية إسرائيلية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة، ومستوطنة زرعيت بصاروخ فلق (1)، وقصف موقع ‏رويسات العلم، وتجمعا للجنود في محيطه".
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من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة جنديين إسرائيليين في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، جراء قصف صاروخي من داخل الأراضي اللبنانية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي أعلن، وفق الحاجة العملياتية، عن تشكيل لواء إقليمي جديد يحمل اسم لواء الجبل والذي سيعمل تحت إمرة الفرقة 210، وستكون منطقة عملياته جبل الشيخ وجبل دوف [بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة]".
وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدات الناقورة والعديسة ورب ثلاثين، وميس الجيل، وأغار على دفعتين مستهدفًا بلدة كفركلا ومحيط تلة العويضة، وقصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة كفرحمام، وراشيا الفخار".
واشتعلت المواجهة بين الطرفين منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتشهد عمليات عسكرية متبادلة أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين.
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