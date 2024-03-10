https://sputnikarabic.ae/20240310/الجيش-الإسرائيلي-نعزز-استعدادنا-لاحتمال-الهجوم-على-لبنان-1086839368.html
الجيش الإسرائيلي: نعزز استعدادنا لاحتمال الهجوم على لبنان
الجيش الإسرائيلي: نعزز استعدادنا لاحتمال الهجوم على لبنان
سبوتنيك عربي
قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، إن الجيش ملتزم بتغيير الوضع الأمني بالشمال قرب الحدود مع لبنان من أجل إعادة السكان إلى منازلهم. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T07:24+0000
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وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، جاء ذلك خلال اجتماعه مع المنسقين الأمنيين لمناقشة الوضع على طول الحدود الشمالية، أمس السبت.وأكد غوردين، أن الجيش الإسرائيلي يعزز باستمرار الاستعداد لشن هجوم على لبنان. وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد أمر، الجمعة الماضية، بإعداد خطط لعملية برية ممكنة الحدوث في لبنان، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.وفي المقابل، حذر نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، الأسبوع الماضي، إسرائيل من ارتكاب أي حماقة بحق لبنان.تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20240308/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يأمر-بإعداد-خطط-لعملية-برية-في-لبنان-1086785714.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي: نعزز استعدادنا لاحتمال الهجوم على لبنان
قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، إن الجيش ملتزم بتغيير الوضع الأمني بالشمال قرب الحدود مع لبنان من أجل إعادة السكان إلى منازلهم.
وحسب صحيفة
"جيروزاليم بوست"، جاء ذلك خلال اجتماعه مع المنسقين الأمنيين لمناقشة الوضع على طول الحدود الشمالية، أمس السبت.
وأكد غوردين، أن الجيش الإسرائيلي يعزز باستمرار الاستعداد لشن هجوم على لبنان.
وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد أمر، الجمعة الماضية، بإعداد خطط لعملية برية
ممكنة الحدوث في لبنان، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.
وفي المقابل، حذر نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، الأسبوع الماضي، إسرائيل من ارتكاب أي حماقة بحق لبنان.
تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله
" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة
في المنطقة.