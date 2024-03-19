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"أنصار الله" تعلن استهدافها لسفينة "مادو" الأمريكية في البحر الأحمر
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/خبير-بريطاني-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1087172886.html
خبير بريطاني يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في خاركوف
خبير بريطاني يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الجيش الأوكراني لا يستطيع إيقاف هجوم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T13:13+0000
2024-03-19T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "التحصينات التي يبنيها الأوكرانيون لم تكتمل. إنهم غير قادرين على الصمود في وجه هجمات الجيش الروسي".وأكد أنه من الأفضل للغرب هذه المرة أن يستعد لحقيقة أن الجبهة في هذا الاتجاه سوف تنهار وتهرب القوات الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر قرية أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240319/القوات-الروسية-تحرر-قرية-أورلوفكا-في-اتجاه-أفدييفكا-1087157909.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير بريطاني يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في خاركوف

13:13 GMT 19.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الجيش الأوكراني لا يستطيع إيقاف هجوم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف.
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "التحصينات التي يبنيها الأوكرانيون لم تكتمل. إنهم غير قادرين على الصمود في وجه هجمات الجيش الروسي".

وأوضح ميركوريس أن انهيار الدفاع الأوكراني في مقاطعة خاركوف سيحدث قريباً جداً".

وأكد أنه من الأفضل للغرب هذه المرة أن يستعد لحقيقة أن الجبهة في هذا الاتجاه سوف تنهار وتهرب القوات الأوكرانية.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر قرية أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا
10:34 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر قرية أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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