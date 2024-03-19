https://sputnikarabic.ae/20240319/خبير-بريطاني-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1087172886.html
خبير بريطاني يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في خاركوف
خبير بريطاني يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الجيش الأوكراني لا يستطيع إيقاف هجوم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T13:13+0000
2024-03-19T13:13+0000
2024-03-19T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "التحصينات التي يبنيها الأوكرانيون لم تكتمل. إنهم غير قادرين على الصمود في وجه هجمات الجيش الروسي".وأكد أنه من الأفضل للغرب هذه المرة أن يستعد لحقيقة أن الجبهة في هذا الاتجاه سوف تنهار وتهرب القوات الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر قرية أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240319/القوات-الروسية-تحرر-قرية-أورلوفكا-في-اتجاه-أفدييفكا-1087157909.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير بريطاني يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في خاركوف
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الجيش الأوكراني لا يستطيع إيقاف هجوم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف.
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "التحصينات التي يبنيها الأوكرانيون لم تكتمل. إنهم غير قادرين على الصمود في وجه هجمات الجيش الروسي".
وأوضح ميركوريس أن انهيار الدفاع الأوكراني في مقاطعة خاركوف سيحدث قريباً جداً".
وأكد أنه من الأفضل للغرب هذه المرة أن يستعد لحقيقة أن الجبهة في هذا الاتجاه سوف تنهار وتهرب القوات الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر قرية أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.