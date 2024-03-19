https://sputnikarabic.ae/20240319/روسيا-تدرس-ضم-مصر-إلى-قائمة-الدول-المتاح-لمواطنيها-الحصول-على-تأشيرة-إلكترونية-لزيارتها-1087179825.html
روسيا تدرس ضم مصر إلى قائمة الدول المتاح لمواطنيها الحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارتها
روسيا تدرس ضم مصر إلى قائمة الدول المتاح لمواطنيها الحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارتها
سبوتنيك عربي
أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تدرس حاليا إدراج مصر في قائمة الدول التي يمكن... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T16:03+0000
2024-03-19T16:03+0000
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جاءت تصريحات المسؤول الروسي على هامش المعرض الدولي للسفر والضيافة (MITT)، الذي يعقد حاليا في العاصمة موسكو في الفترة بين 19 إلى 21 مارس/أذار 2024.وقال كوندراتييف للصحفيين، إن "مصر من بين الدول ذات الأولوية التي يتم النظر فيها حاليا".يذكر أنه في 1 أغسطس/آب 2023، أطلقت روسيا خدمة التأشيرات الإلكترونية لمواطني 55 دولة، بما في ذلك الصين والهند وإيران وتركيا وفيتنام ودول الاتحاد الأوروبي.وينبغي تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز 4 أيام قبل الزيارة إلى روسيا على الموقع الإلكتروني المتخصص لوزارة الخارجية الروسية.وتعتبر التأشيرة مناسبة للرحلات السياحية والتجارية، حيث تسري صلاحيتها لمدة 60 يوما من تاريخ التسجيل، وتقتصر الإقامة على 16 يوما من تاريخ دخول البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230729/الخارجية-الروسية-تعلن-إصدار-التأشيرة-الإلكترونية-لجميع-الأجانب-بداية-من-1-أغسطس-1079533569.html
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روسيا, مصر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, مصر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا تدرس ضم مصر إلى قائمة الدول المتاح لمواطنيها الحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارتها
أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تدرس حاليا إدراج مصر في قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرات إلكترونية، لزيارة البلاد.
جاءت تصريحات المسؤول الروسي على هامش المعرض الدولي للسفر والضيافة (MITT)، الذي يعقد حاليا في العاصمة موسكو في الفترة بين 19 إلى 21 مارس/أذار 2024.
وقال كوندراتييف للصحفيين، إن "مصر من بين الدول ذات الأولوية التي يتم النظر فيها حاليا".
وأضاف "ربما سيتم إدراجها في قائمة الدول المتاح لمواطنيها للحصول على تأشيرة إلكترونية، بحلول نهاية العام".
يذكر أنه في 1 أغسطس/آب 2023، أطلقت روسيا خدمة التأشيرات الإلكترونية
لمواطني 55 دولة، بما في ذلك الصين والهند وإيران وتركيا وفيتنام ودول الاتحاد الأوروبي.
وينبغي تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز 4 أيام قبل الزيارة إلى روسيا على الموقع الإلكتروني المتخصص لوزارة الخارجية الروسية.
وتعتبر التأشيرة مناسبة للرحلات السياحية والتجارية، حيث تسري صلاحيتها لمدة 60 يوما من تاريخ التسجيل، وتقتصر الإقامة على 16 يوما من تاريخ دخول البلاد.