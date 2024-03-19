https://sputnikarabic.ae/20240319/سياسي-فرنسي-على-الجيش-أن-يرفض-اتباع-أوامر-ماكرون-1087180598.html

سياسي فرنسي: على الجيش أن يرفض اتباع أوامر ماكرون

سياسي فرنسي: على الجيش أن يرفض اتباع أوامر ماكرون

سبوتنيك عربي

أكد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، على خلفية تصريحات مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بأنه يجب على العسكريين الفرنسيين رفض... 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T16:40+0000

2024-03-19T16:40+0000

2024-03-19T16:40+0000

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وكتب فيليبو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "وحشي، إرسال ألفي جندي فرنسي إلى أوكرانيا؟! يجب على الجيش الفرنسي أن يرفض بأي ثمن اتباع هذا الأمر، الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وحمام دم لبلدنا!".تصويت... برأيك هل يمكن للتدخل الفرنسي المباشر في أوكرانيا أن يؤدي إلى حرب عالمية؟ودعا فيليبو مرة أخرى إلى دعم الجيش الفرنسي الذي يعارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أن أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص".وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري"لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".

https://sputnikarabic.ae/20240319/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-فرنسا-تعد-فرقة-لإرسالها-إلى-أوكرانيا-1087175231.html

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