https://sputnikarabic.ae/20240319/علماء-من-ألمانيا-يختبرون-روبوتات-للرحلات-المستقبلية-إلى-المريخ-1087162855.html

علماء ألمان يختبرون روبوتات للرحلات المستقبلية إلى المريخ

علماء ألمان يختبرون روبوتات للرحلات المستقبلية إلى المريخ

سبوتنيك عربي

يقوم علماء من جامعة فورتسبورغ البافارية باختبار ربوتين في أرمينيا للرحلات المستقبلية إلى المريخ، بالإضافة إلى بدلات فضائية جديدة، حسبما ذكرت صحيفة ألمانية. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T11:27+0000

2024-03-19T11:27+0000

2024-03-19T11:27+0000

مجتمع

علوم

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وكتبت الصحيفة: "يقوم باحثون من جامعة فورتسبورغ باختبار روبوتين في أرمينيا للرحلات المستقبلية إلى المريخ. وسيبقى فريق البحث في قرية أرماش المشهورة بزراعة الطماطم والبطيخ، حتى بداية أبريل".ويشار أيضًا إلى أن امرأتين وأربعة رجال سيختبرون أنواعًا جديدة من بدلات الفضاء وتفاعلها مع الروبوتات في ظروف العزلة التامة.وتوضح الصحيفة أن المهمة، التي تسمى أمادي-24، تضم أكثر من 200 عالم من 26 دولة. وخلال البحث، يكون "رواد الفضاء" على اتصال دائم بمحطة تحكم محاكاة يديرها منتدى الفضاء النمساوي ووكالة الفضاء الأرمينية.وتستشهد الصحيفة أيضًا، برأي الخبراء، بأن الأمر سيستغرق حوالي 15 عامًا قبل أن تطأ قدم الإنسان المريخ لأول مرة.

https://sputnikarabic.ae/20240312/المريخ-يحدث-تأثيرا-غريبا-في-باطن-الأرض-مرة-كل-24-مليون-عام-1086907432.html

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