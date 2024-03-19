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https://sputnikarabic.ae/20240319/علماء-من-ألمانيا-يختبرون-روبوتات-للرحلات-المستقبلية-إلى-المريخ-1087162855.html
علماء ألمان يختبرون روبوتات للرحلات المستقبلية إلى المريخ
علماء ألمان يختبرون روبوتات للرحلات المستقبلية إلى المريخ
سبوتنيك عربي
يقوم علماء من جامعة فورتسبورغ البافارية باختبار ربوتين في أرمينيا للرحلات المستقبلية إلى المريخ، بالإضافة إلى بدلات فضائية جديدة، حسبما ذكرت صحيفة ألمانية. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T11:27+0000
2024-03-19T11:27+0000
مجتمع
علوم
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وكتبت الصحيفة: "يقوم باحثون من جامعة فورتسبورغ باختبار روبوتين في أرمينيا للرحلات المستقبلية إلى المريخ. وسيبقى فريق البحث في قرية أرماش المشهورة بزراعة الطماطم والبطيخ، حتى بداية أبريل".ويشار أيضًا إلى أن امرأتين وأربعة رجال سيختبرون أنواعًا جديدة من بدلات الفضاء وتفاعلها مع الروبوتات في ظروف العزلة التامة.وتوضح الصحيفة أن المهمة، التي تسمى أمادي-24، تضم أكثر من 200 عالم من 26 دولة. وخلال البحث، يكون "رواد الفضاء" على اتصال دائم بمحطة تحكم محاكاة يديرها منتدى الفضاء النمساوي ووكالة الفضاء الأرمينية.وتستشهد الصحيفة أيضًا، برأي الخبراء، بأن الأمر سيستغرق حوالي 15 عامًا قبل أن تطأ قدم الإنسان المريخ لأول مرة.
https://sputnikarabic.ae/20240312/المريخ-يحدث-تأثيرا-غريبا-في-باطن-الأرض-مرة-كل-24-مليون-عام-1086907432.html
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علوم
علوم

علماء ألمان يختبرون روبوتات للرحلات المستقبلية إلى المريخ

11:27 GMT 19.03.2024
© Photo / unsplash/ Planet Volumesالمريخ
المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Photo / unsplash/ Planet Volumes
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يقوم علماء من جامعة فورتسبورغ البافارية باختبار ربوتين في أرمينيا للرحلات المستقبلية إلى المريخ، بالإضافة إلى بدلات فضائية جديدة، حسبما ذكرت صحيفة ألمانية.
وكتبت الصحيفة: "يقوم باحثون من جامعة فورتسبورغ باختبار روبوتين في أرمينيا للرحلات المستقبلية إلى المريخ. وسيبقى فريق البحث في قرية أرماش المشهورة بزراعة الطماطم والبطيخ، حتى بداية أبريل".
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ويشار أيضًا إلى أن امرأتين وأربعة رجال سيختبرون أنواعًا جديدة من بدلات الفضاء وتفاعلها مع الروبوتات في ظروف العزلة التامة.
وتوضح الصحيفة أن المهمة، التي تسمى أمادي-24، تضم أكثر من 200 عالم من 26 دولة. وخلال البحث، يكون "رواد الفضاء" على اتصال دائم بمحطة تحكم محاكاة يديرها منتدى الفضاء النمساوي ووكالة الفضاء الأرمينية.
وتستشهد الصحيفة أيضًا، برأي الخبراء، بأن الأمر سيستغرق حوالي 15 عامًا قبل أن تطأ قدم الإنسان المريخ لأول مرة.
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