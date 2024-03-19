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https://sputnikarabic.ae/20240319/قطر-لم-تحدث-انفراجة-في-مفاوضات-هدنة-غزة-ولكن-لدينا-أمل-1087177540.html
قطر: لم تحدث انفراجة في مفاوضات هدنة غزة ولكن لدينا أمل
قطر: لم تحدث انفراجة في مفاوضات هدنة غزة ولكن لدينا أمل
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "متفائلة بحذر" تجاه المفاوضات الجارية بشأن هدنة غزة، مشيراً إلى أن الوقت لا... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T15:12+0000
2024-03-19T15:12+0000
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وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي: "لا يمكن أن نقول إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق، لكننا متفائلون بحذر. لا يمكن أن نعلن أي نجاحات، ولكن لدينا أمل".وتابع: "ما زلنا في إطار الاجتماعات التي يتم فيها تبادل وجهات النظر، وستظل مستمرة لتبادل المقترحات بين الطرفين".وأشار إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع غادر الدوحة، بعد إجراء مباحثات أمس الاثنين.كما حذر متحدث الخارجية القطرية من أن أي هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة، سوف يؤثر سلباً على إمكانية التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن "هجوماً كهذا يفاقم الوضع، ولا يمكن تبريره بأي مبررات تكتيكية".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 32 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240319/نتنياهو-لدينا-خلاف-مع-الأمريكيين-بشأن-ضرورة-دخول-رفح-وليس-حيال-القضاء-على-حماس-1087176094.html
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طوفان الأقصى, قطر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, قطر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

قطر: لم تحدث انفراجة في مفاوضات هدنة غزة ولكن لدينا أمل

15:12 GMT 19.03.2024
© AFP 2023عائلات فلسطينية تفر من المنطقة بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024
عائلات فلسطينية تفر من المنطقة بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© AFP 2023
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "متفائلة بحذر" تجاه المفاوضات الجارية بشأن هدنة غزة، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن أي انفراجة في المفاوضات.
وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي: "لا يمكن أن نقول إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق، لكننا متفائلون بحذر. لا يمكن أن نعلن أي نجاحات، ولكن لدينا أمل".
وتابع: "ما زلنا في إطار الاجتماعات التي يتم فيها تبادل وجهات النظر، وستظل مستمرة لتبادل المقترحات بين الطرفين".
وأشار إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع غادر الدوحة، بعد إجراء مباحثات أمس الاثنين.
كما حذر متحدث الخارجية القطرية من أن أي هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة، سوف يؤثر سلباً على إمكانية التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن "هجوماً كهذا يفاقم الوضع، ولا يمكن تبريره بأي مبررات تكتيكية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
نتنياهو: لدينا خلاف مع الأمريكيين بشأن ضرورة دخول رفح وليس حيال القضاء على "حماس"
14:38 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 32 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
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