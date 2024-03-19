https://sputnikarabic.ae/20240319/نتنياهو-لدينا-خلاف-مع-الأمريكيين-بشأن-ضرورة-دخول-رفح-وليس-حيال-القضاء-على-حماس-1087176094.html
نتنياهو: لدينا خلاف مع الأمريكيين بشأن ضرورة دخول رفح وليس حيال القضاء على "حماس"
نتنياهو: لدينا خلاف مع الأمريكيين بشأن ضرورة دخول رفح وليس حيال القضاء على "حماس"
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لدينا خلاف مع الأمريكيين بشأن ضرورة دخول مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T14:38+0000
2024-03-19T14:38+0000
2024-03-19T14:38+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، أن هذا الخلاف لا ينطبق على ضرورة القضاء على حركة "حماس"، مضيفًا أنه أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن، إصرار إسرائيل على استكمال القضاء على عناصر "حماس" في رفح.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا توجد طريقة للقيام بذلك سوى الدخول على الأرض في رفح، مضيفًا في حديث مغلق أو سري، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يتعاونون مع الأمريكيين ويمنعون الدخول إلى رفح.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240319/إسرائيل-تقضي-على-نحو-50-شخصا-داخل-مستشفى-الشفاء-والقسام-تستهدف-5-من-آلياتها-1087167640.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو: لدينا خلاف مع الأمريكيين بشأن ضرورة دخول رفح وليس حيال القضاء على "حماس"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لدينا خلاف مع الأمريكيين بشأن ضرورة دخول مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، أن هذا الخلاف لا ينطبق على ضرورة القضاء على حركة "حماس"، مضيفًا أنه أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن، إصرار إسرائيل على استكمال القضاء على عناصر "حماس" في رفح.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي
أنه لا توجد طريقة للقيام بذلك سوى الدخول على الأرض في رفح، مضيفًا في حديث مغلق أو سري، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يتعاونون مع الأمريكيين ويمنعون الدخول إلى رفح.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.