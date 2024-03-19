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https://sputnikarabic.ae/20240319/مقتل-شاب-يمني-ثان-في-أمريكا-بسطو-مسلح-بأقل-من-أسبوع-1087145758.html
مقتل شاب يمني ثان في أمريكا بسطو مسلح بأقل من أسبوع
مقتل شاب يمني ثان في أمريكا بسطو مسلح بأقل من أسبوع
سبوتنيك عربي
قُتل شاب يمني يحمل الجنسية الأمريكية، مساء أول أمس الأحد، برصاص عصابة سطو مسلح، في ولاية كارولينا الجنوبية جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، في ثاني عملية... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T06:56+0000
2024-03-19T06:56+0000
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ووفقا لمصادر يمنية، فإن الشاب اليمني الذي يدعى يوسف الصايدي، تعود أصوله إلى مديرية الشعر بمحافظة إب وسط اليمن، قُتل أثناء تعرض المتجر الذي يعمل فيه في ولاية كارولينا الجنوبية، لعملية سطو مسلح.وقتل الشاب خالد الخيلي، يوم الثلاثاء الماضي، في إطلاق نار أثناء عملية سطو مسلح على المحل التجاري، الذي كان يعمل فيه في مدينة ستاكتون التابعة لولاية كاليفورنيا.ومنذ بداية هذا العام، قُتل 4 مغتربين يمنيين على أيدي ما يسمى"عصابات المحلات التجارية"، وهم ماجد العزاني، الذي قتل في يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة أوكلاند التابعة لولاية كاليفورنيا، وشهاب الخنشلي، في فبراير/ شباط الماضي، في مدينة ممفيس في ولاية تينيسي.وقُتل خالد الخيلي يوم الثلاثاء الماضي أيضا، في ولاية كاليفورنيا، وآخرهم يوسف الصايدي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, العالم

مقتل شاب يمني ثان في أمريكا بسطو مسلح بأقل من أسبوع

06:56 GMT 19.03.2024
© MARK HOFFMANالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© MARK HOFFMAN
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قُتل شاب يمني يحمل الجنسية الأمريكية، مساء أول أمس الأحد، برصاص عصابة سطو مسلح، في ولاية كارولينا الجنوبية جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، في ثاني عملية من نوعها، في أقل من أسبوع.
ووفقا لمصادر يمنية، فإن الشاب اليمني الذي يدعى يوسف الصايدي، تعود أصوله إلى مديرية الشعر بمحافظة إب وسط اليمن، قُتل أثناء تعرض المتجر الذي يعمل فيه في ولاية كارولينا الجنوبية، لعملية سطو مسلح.
وقتل الشاب خالد الخيلي، يوم الثلاثاء الماضي، في إطلاق نار أثناء عملية سطو مسلح على المحل التجاري، الذي كان يعمل فيه في مدينة ستاكتون التابعة لولاية كاليفورنيا.
ومنذ بداية هذا العام، قُتل 4 مغتربين يمنيين على أيدي ما يسمى"عصابات المحلات التجارية"، وهم ماجد العزاني، الذي قتل في يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة أوكلاند التابعة لولاية كاليفورنيا، وشهاب الخنشلي، في فبراير/ شباط الماضي، في مدينة ممفيس في ولاية تينيسي.
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وقُتل خالد الخيلي يوم الثلاثاء الماضي أيضا، في ولاية كاليفورنيا، وآخرهم يوسف الصايدي.
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