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هنية يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا ويشيد بموقف موسكو الداعم لفلسطين
هنية يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا ويشيد بموقف موسكو الداعم لفلسطين
سبوتنيك عربي
هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية، مشيدًا بالموقف الروسي الداعم... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T14:20+0000
2024-03-19T14:26+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
فلاديمير بوتين
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
العالم
العالم العربي
الأخبار
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وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "هنية بعث برسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية روسيا الاتحادية".وأضافت أنه "أشاد بالموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية وذلك في ظل معركة الدفاع عن شعبنا ضد الاحتلال الإسرائيلي أحد أهم أذرع الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط".كما تمنى التوفيق للرئيس الروسي بما فيه مصلحة الشعب الروسي والعالم ونحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يُنصف الشعوب المظلومة.وكانت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أظهرت، أمس الاثنين، فوز الرئيس فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28%، وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/آذار 2024.
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, فلاديمير بوتين, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, فلاديمير بوتين, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, العالم, العالم العربي, الأخبار

هنية يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا ويشيد بموقف موسكو الداعم لفلسطين

14:20 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 14:26 GMT 19.03.2024)
© AFP 2023 / ANWAR AMROرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ، بيروت، لبنان 3 سبتمبر 2020
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، بيروت، لبنان 3 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية، مشيدًا بالموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.
وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "هنية بعث برسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية روسيا الاتحادية".
وأضافت أنه "أشاد بالموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية وذلك في ظل معركة الدفاع عن شعبنا ضد الاحتلال الإسرائيلي أحد أهم أذرع الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط".
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وأشار هنية في رسالته أيضا إلى أن حركة حماس "تتطلع إلى توطيد أواصر الصداقة وتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية روسيا الاتحادية".

كما تمنى التوفيق للرئيس الروسي بما فيه مصلحة الشعب الروسي والعالم ونحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يُنصف الشعوب المظلومة.
وكانت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أظهرت، أمس الاثنين، فوز الرئيس فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28%، وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع.
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/آذار 2024.
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