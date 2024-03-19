https://sputnikarabic.ae/20240319/هنية-يهنئ-بوتين-بإعادة-انتخابه-رئيسا-لروسيا-ويشيد-بموقف-موسكو-الداعم-لفلسطين-1087175419.html
هنية يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا ويشيد بموقف موسكو الداعم لفلسطين
هنية يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا ويشيد بموقف موسكو الداعم لفلسطين
سبوتنيك عربي
هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية، مشيدًا بالموقف الروسي الداعم... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T14:20+0000
2024-03-19T14:20+0000
2024-03-19T14:26+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
فلاديمير بوتين
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003531_0:210:2897:1839_1920x0_80_0_0_6b8ab96293ff33f5bf4c02c2d67fd10b.jpg
وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "هنية بعث برسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية روسيا الاتحادية".وأضافت أنه "أشاد بالموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية وذلك في ظل معركة الدفاع عن شعبنا ضد الاحتلال الإسرائيلي أحد أهم أذرع الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط".كما تمنى التوفيق للرئيس الروسي بما فيه مصلحة الشعب الروسي والعالم ونحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يُنصف الشعوب المظلومة.وكانت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أظهرت، أمس الاثنين، فوز الرئيس فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28%، وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/آذار 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240319/بوتين-التحديات-التي-نواجهها-تتطلب-عملا-منظما-ومتسقا-في-جميع-المجالات-1087162434.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003531_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_c07c8a707dee2a4c238e6a7006b2b3d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, فلاديمير بوتين, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, فلاديمير بوتين, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, العالم, العالم العربي, الأخبار
هنية يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا ويشيد بموقف موسكو الداعم لفلسطين
14:20 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 14:26 GMT 19.03.2024)
هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية، مشيدًا بالموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.
وذكرت
وكالة "صفا" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "هنية بعث برسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية روسيا الاتحادية".
وأضافت أنه "أشاد بالموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية وذلك في ظل معركة الدفاع عن شعبنا ضد الاحتلال الإسرائيلي أحد أهم أذرع الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط".
وأشار هنية في رسالته أيضا إلى أن حركة حماس "تتطلع إلى توطيد أواصر الصداقة وتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية روسيا الاتحادية".
كما تمنى التوفيق للرئيس الروسي بما فيه مصلحة الشعب الروسي والعالم ونحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يُنصف الشعوب المظلومة.
وكانت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أظهرت، أمس الاثنين، فوز الرئيس فلاديمير بوتين
بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28%، وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع.
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/آذار 2024.