https://sputnikarabic.ae/20240319/بوتين-التحديات-التي-نواجهها-تتطلب-عملا-منظما-ومتسقا-في-جميع-المجالات-1087162434.html

بوتين: التحديات التي نواجهها تتطلب عملا منظما ومتسقا في جميع المجالات

بوتين: التحديات التي نواجهها تتطلب عملا منظما ومتسقا في جميع المجالات

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التحديات التي تواجهها روسيا تتطلب عملاً منظمًا ومتسقًا في جميع المجالات. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T11:20+0000

2024-03-19T11:20+0000

2024-03-19T11:49+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي: "التحديات التي نواجهها، ومحاولات تقويض تنميتنا، تتطلب منا العمل بشكل منهجي ومستمر في جميع المجالات، في الاقتصاد، في التكنولوجيا، في الثقافة، في المجال الاجتماعي، لتعزيز دولتنا ومؤسساتنا العامة".وشدد بوتين أن السلطات الروسية ستتذكر دائمًا موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم، وستدعم أسرهم.وأكد بوتين أن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي أوقفوا محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بما في ذلك خلال الانتخابات الرئاسية.وقال بوتين: "لقد أوليتم اهتمامًا خاصًا بتنفيذ المهام المتعلقة بسير العملية العسكرية الخاصة، وحرستم النظام الدستوري بشكل موثوق، وقمتم بقمع محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية، بما في ذلك خلال الانتخابات الماضية".وتابع بوتين: "جميع محاولات اختراق حدودنا من قبل مجموعات التخريب الأوكرانية باءت بالفشل وندعو الأجهزة الأمنية ألا تنسى الخونة المشاركين والبحث عنهم ومعاقبتهم".وأكد بوتين أنه يجب زيادة الاستعداد القتالي والمعدات لقوات الحدود برا وبحرا وخاصة في البحر الأسود.وأشار بوتين إلى أن نظام النازيين الجدد في كييف، بدعم من الغرب، تحول إلى الأساليب الإرهابية.وأضاف بوتين أنه من الضروري زيادة القدرات القتالية لوكالات الحدود وفعالية المجموعات المتنقلة والقيام بذلك ليس فقط على الأرض، ولكن أيضًا على الطرق البحرية.وأكد بوتين أن المعنى والأهمية الكبيرة لعمل جهاز الأمن الفيدرالي هو ضمان السيادة الدائمة لوطننا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وسلامتهم.وقال بوتين: "أنا مقتنع بأن كل واحد منكم سوف يحل المهام الموكلة إليه بشكل مناسب من أجل تبرير ثقة شعب روسيا، أتمنى لكم النجاح في عملكم الشاق، الذي يتمثل معناه وأهميته الكبيرة في ضمان السيادة الدائمة لوطننا، وحماية حقوق وحريات وأمن المواطنين الروس".ووجّه بوتين الشكر لأفراد جهاز الأمن الفيدرالي على احترافيتهم وشجاعتهم، مشيرًا إلى توفير السلامة العامة والعمل على تغطية حدود الدولة الروسية.

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