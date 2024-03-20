الجيش الروسي يدمر 4 مستودعات ذخيرة على محور دونيتسك
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت 4 مستودعات للذخيرة تابعة لنظام كييف على محور دونيتسك.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع متقدمة، واستهدفت تشكيلات لواء الهجوم الجوي 79 واللواء المحمول جوًا 46 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنويه وأندرييفكا وكليشييفكا ونوفوميخايلوفكا وغيورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقًا للوزارة، في منطقة بلدة بيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم صد هجوم مضاد لتشكيلات اللواء 81 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 420 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و8 سيارات".
بالإضافة إلى ذلك، خلال المعركة المضادة للبطارية، تم تدمير مدفع "دي-20" ومدفع هاوتزر "إم-119" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "إل-119" بريطاني الصنع، ومركبة قتالية لراجمة صواريخ "غراد" ومحطة رادار للإضاءة والتوجيه للمنظومة المضادة للطائرات "إس-300".
كما تم استهداف محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إيه إن/تي بي كيو-50" ومحطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن" وعربة قتالية لنظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10"، بالإضافة إلى 4 مستودعات ميدانية للذخيرة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.