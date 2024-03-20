عربي
الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/الجيش-الروسي-يدمر-4-مستودعات-ذخيرة-على-محور-دونيتسك-1087206844.html
الجيش الروسي يدمر 4 مستودعات ذخيرة على محور دونيتسك
الجيش الروسي يدمر 4 مستودعات ذخيرة على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت 4 مستودعات للذخيرة تابعة لنظام كييف على محور دونيتسك. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T13:37+0000
2024-03-20T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع متقدمة، واستهدفت تشكيلات لواء الهجوم الجوي 79 واللواء المحمول جوًا 46 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنويه وأندرييفكا وكليشييفكا ونوفوميخايلوفكا وغيورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكرت وزارة الدفاع أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 420 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و8 سيارات".كما تم استهداف محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إيه إن/تي بي كيو-50" ومحطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن" وعربة قتالية لنظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10"، بالإضافة إلى 4 مستودعات ميدانية للذخيرة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240320/الجيش-الروسي-يطهر-منطقة-كوزينكا-بالكامل-على-محور-بيلغورود-1087204687.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر 4 مستودعات ذخيرة على محور دونيتسك

13:37 GMT 20.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت 4 مستودعات للذخيرة تابعة لنظام كييف على محور دونيتسك.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع متقدمة، واستهدفت تشكيلات لواء الهجوم الجوي 79 واللواء المحمول جوًا 46 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنويه وأندرييفكا وكليشييفكا ونوفوميخايلوفكا وغيورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ووفقًا للوزارة، في منطقة بلدة بيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم صد هجوم مضاد لتشكيلات اللواء 81 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 420 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و8 سيارات".

بالإضافة إلى ذلك، خلال المعركة المضادة للبطارية، تم تدمير مدفع "دي-20" ومدفع هاوتزر "إم-119" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "إل-119" بريطاني الصنع، ومركبة قتالية لراجمة صواريخ "غراد" ومحطة رادار للإضاءة والتوجيه للمنظومة المضادة للطائرات "إس-300".

تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود
12:56 GMT
كما تم استهداف محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إيه إن/تي بي كيو-50" ومحطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن" وعربة قتالية لنظام الصواريخ المضاد للطائرات "ستريلا-10"، بالإضافة إلى 4 مستودعات ميدانية للذخيرة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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