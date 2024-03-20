https://sputnikarabic.ae/20240320/الجيش-الروسي-يطهر-منطقة-كوزينكا-بالكامل-على-محور-بيلغورود-1087204687.html

الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود

الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتطهير منطقة كوزينكا بالكامل من فلول المسلحين الأوكرانيين، وتواصل اتخاذ الإجراءات... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T12:56+0000

2024-03-20T12:56+0000

2024-03-20T13:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه بيلغورود قامت الوحدات الروسية بتطهير منطقة كوزينكا بالكامل من فلول المسلحين الأوكرانيين وتواصل اتخاذ الإجراءات لمنع تغلغل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى الأراضي الحدودية"وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا تشكيلات لواء الهجوم الجوي رقم "79" واللواء المحمول جوًا رقم "46" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي وأندريفكا وكليشيفكا ونوفوميخيلوفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.أما في اتجاه أفدييفكا، ألحقت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية هزيمة نارية بالعدو وحسنت الوضع على طول خط المواجهة.وفقد العدو ما يصل إلى 395 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة و16 مركبة ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" ومدفع مضاد للدبابات من طراز "إم تي- 12".وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين موقعها التكتيكي وأطلقت النار على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وبافلوفكا وأوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية النار على تجمعات من القوة البشرية ومعدات اللواء "28" الميكانيكي، ولواء الهجوم الجبلي "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي "126" في مناطق ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شويغو: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة وحالات الفرار منها في ازدياد

https://sputnikarabic.ae/20240320/قاتل-الدبابات-تدريب-أطقم-كورنيت-على-محور-أفدييفكا-1087196367.html

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روسيا, رصد عسكري