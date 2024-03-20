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الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/الجيش-الروسي-يطهر-منطقة-كوزينكا-بالكامل-على-محور-بيلغورود-1087204687.html
الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود
الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتطهير منطقة كوزينكا بالكامل من فلول المسلحين الأوكرانيين، وتواصل اتخاذ الإجراءات... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T12:56+0000
2024-03-20T13:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه بيلغورود قامت الوحدات الروسية بتطهير منطقة كوزينكا بالكامل من فلول المسلحين الأوكرانيين وتواصل اتخاذ الإجراءات لمنع تغلغل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى الأراضي الحدودية"وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا تشكيلات لواء الهجوم الجوي رقم "79" واللواء المحمول جوًا رقم "46" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي وأندريفكا وكليشيفكا ونوفوميخيلوفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.أما في اتجاه أفدييفكا، ألحقت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية هزيمة نارية بالعدو وحسنت الوضع على طول خط المواجهة.وفقد العدو ما يصل إلى 395 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة و16 مركبة ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" ومدفع مضاد للدبابات من طراز "إم تي- 12".وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين موقعها التكتيكي وأطلقت النار على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وبافلوفكا وأوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية النار على تجمعات من القوة البشرية ومعدات اللواء "28" الميكانيكي، ولواء الهجوم الجبلي "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي "126" في مناطق ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شويغو: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة وحالات الفرار منها في ازدياد
https://sputnikarabic.ae/20240320/قاتل-الدبابات-تدريب-أطقم-كورنيت-على-محور-أفدييفكا-1087196367.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود

12:56 GMT 20.03.2024 (تم التحديث: 13:19 GMT 20.03.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتطهير منطقة كوزينكا بالكامل من فلول المسلحين الأوكرانيين، وتواصل اتخاذ الإجراءات لمنع تغلغل مجموعات التخريب التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى الأراضي الحدودية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في اتجاه بيلغورود قامت الوحدات الروسية بتطهير منطقة كوزينكا بالكامل من فلول المسلحين الأوكرانيين وتواصل اتخاذ الإجراءات لمنع تغلغل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى الأراضي الحدودية"

ونتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية، فقد العدو ما يصل إلى 650 مسلحًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبتين قتاليتين تشيكيتين من نوع "فامبير".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا تشكيلات لواء الهجوم الجوي رقم "79" واللواء المحمول جوًا رقم "46" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي وأندريفكا وكليشيفكا ونوفوميخيلوفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أما في اتجاه أفدييفكا، ألحقت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية هزيمة نارية بالعدو وحسنت الوضع على طول خط المواجهة.

وتم صد سبع هجمات مضادة للمجموعات المهاجمة من ألوية المشاة الآلية "47" و"53" و"59"، ولواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وبيرفومايسكوي وتونينكو وفودياني وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفقد العدو ما يصل إلى 395 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة و16 مركبة ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" ومدفع مضاد للدبابات من طراز "إم تي- 12".
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"قاتل الدبابات"... تدريب أطقم "كورنيت" على محور أفدييفكا
11:55 GMT
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين موقعها التكتيكي وأطلقت النار على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وبافلوفكا وأوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومنصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
وفي اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية النار على تجمعات من القوة البشرية ومعدات اللواء "28" الميكانيكي، ولواء الهجوم الجبلي "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي "126" في مناطق ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
شويغو: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة وحالات الفرار منها في ازدياد
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