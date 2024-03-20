https://sputnikarabic.ae/20240320/الخارجية-الروسية-تتوعد-بالرد-على-العقوبات-اليابانية-الأخيرة-1087188825.html
الخارجية الروسية تتوعد بالرد على العقوبات اليابانية الأخيرة
الخارجية الروسية تتوعد بالرد على العقوبات اليابانية الأخيرة
سبوتنيك عربي
توعد القائم بأعمال مدير الدائرة الآسيوية الثالثة في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي جيستكي، اليوم الأربعاء، بأن ترد روسيا على العقوبات اليابانية الأخيرة. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو- سبوتنيك. وقال جيستكي، في حديث لوكالة " سبوتنيك "، إن تلك العقوبات اليابانية لن تبقى دون رد مناسب، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الإجراءات التقييدية المتخذة في طوكيو ستضر في نهاية المطاف بمصالح اليابان نفسها.وأردف قائلا: "وفي أي حال من الأحوال، فإن مثل هذه الإجراءات غير المشروعة لن تبقى دون رد مناسب مثل مثيلاتها السابقة".وبحسب جيتسكي، موسكو تعتبر الإجراءات العقابية اليابانية الأخيرة "تم وضعها على عجل في أعقاب نتائج وثيقة قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت".وعقدت قمة مجموعة السبع على شكل مؤتمر عبر الفيديو في الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في يوم 24 شباط/ فبراير، وكانت مخصصة لأوكرانيا.في سياق متصل، قال جيستكي، إن بلاده حذرت اليابان عبر القنوات الدبلوماسية من عواقب في حالة نقل صواريخ لأنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي قد ينتهي في أوكرانيا.وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2023، أكد البيت الأبيض قرار السلطات اليابانية بنقل صواريخ باتريوت إلى الولايات المتحدة، قائلاً إن ذلك سيسهم في تعزيز أمن اليابان وسلامها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.من جانبها، قالت السفارة اليابانية في موسكو، عقب اجتماع بين السفير الياباني لدى روسيا، أكيرا موتو، ونائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن صواريخ باتريوت المنقولة من اليابان إلى الولايات المتحدة لن تستخدم في أوكرانيا.
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان
الخارجية الروسية تتوعد بالرد على العقوبات اليابانية الأخيرة
توعد القائم بأعمال مدير الدائرة الآسيوية الثالثة في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي جيستكي، اليوم الأربعاء، بأن ترد روسيا على العقوبات اليابانية الأخيرة.
موسكو- سبوتنيك. وقال جيستكي، في حديث لوكالة " سبوتنيك "، إن تلك العقوبات اليابانية لن تبقى دون رد مناسب
، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الإجراءات التقييدية المتخذة في طوكيو ستضر في نهاية المطاف بمصالح اليابان نفسها.
وتابع جيستكي: "من الواضح أن هذه الخطوة تتعارض مع أي منطق وجدوى عملية، وستضر بنهاية المطاف باليابان، حيث ستحرم نفسها، على وجه الخصوص، من الماس الروسي".
وأردف قائلا: "وفي أي حال من الأحوال، فإن مثل هذه الإجراءات غير المشروعة لن تبقى دون رد مناسب مثل مثيلاتها السابقة".
وبحسب جيتسكي، موسكو تعتبر الإجراءات العقابية اليابانية الأخيرة "تم وضعها على عجل في أعقاب نتائج وثيقة قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت".
وعقدت قمة مجموعة السبع على شكل مؤتمر عبر الفيديو في الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في يوم 24 شباط/ فبراير، وكانت مخصصة لأوكرانيا.
في سياق متصل، قال جيستكي، إن بلاده حذرت اليابان عبر القنوات الدبلوماسية
من عواقب في حالة نقل صواريخ لأنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي قد ينتهي في أوكرانيا.
وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2023، أكد البيت الأبيض قرار السلطات اليابانية بنقل صواريخ باتريوت إلى الولايات المتحدة، قائلاً إن ذلك سيسهم في تعزيز أمن اليابان وسلامها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
من جانبها، قالت السفارة اليابانية في موسكو، عقب اجتماع بين السفير الياباني لدى روسيا، أكيرا موتو، ونائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن صواريخ باتريوت المنقولة من اليابان إلى الولايات المتحدة لن تستخدم في أوكرانيا.