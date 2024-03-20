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https://sputnikarabic.ae/20240320/الكرملين-من-غير-الممكن-الطعن-بنزاهة-الانتخابات-الرئاسية-في-روسيا-1087199174.html
الكرملين: من غير الممكن الطعن بنزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا
الكرملين: من غير الممكن الطعن بنزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه من غير الممكن الطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T10:38+0000
2024-03-20T10:38+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وقال بيسكوف للصحفيين: "حقيقة أن الانتخابات نظيفة بشكل مطلق، وهذا المؤشر هو في أعلى مستوى ممكن، ولا يمكن الجدال فيه، وهذا ربما، يؤكد مرة أخرى على أهمية وتفرّد الفوز غير المسبوق الذي حققه الرئيس بوتين بهذه المعايير".وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يوم الاثنين الماضي 18 آذار/مارس الجاري، فوز فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28 في المئة، وذلك بعد فرز 100 في المئة من بطاقات الاقتراع.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس 2024. وتجاوز عدد من يحق لهم التصويت 112 مليونا في أراضي روسيا، وما يصل إلى نحو مليونين في الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20240319/مجلس-الأمن-الروسي-يعلق-على-قرار-برلين-بعدم-اعتبار-بوتين-رئيسا-1087151128.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

الكرملين: من غير الممكن الطعن بنزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا

10:38 GMT 20.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه من غير الممكن الطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "حقيقة أن الانتخابات نظيفة بشكل مطلق، وهذا المؤشر هو في أعلى مستوى ممكن، ولا يمكن الجدال فيه، وهذا ربما، يؤكد مرة أخرى على أهمية وتفرّد الفوز غير المسبوق الذي حققه الرئيس بوتين بهذه المعايير".
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
مجلس الأمن الروسي يعلق على قرار برلين "بعدم اعتبار" بوتين رئيسا
أمس, 08:22 GMT
وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يوم الاثنين الماضي 18 آذار/مارس الجاري، فوز فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28 في المئة، وذلك بعد فرز 100 في المئة من بطاقات الاقتراع.
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس 2024. وتجاوز عدد من يحق لهم التصويت 112 مليونا في أراضي روسيا، وما يصل إلى نحو مليونين في الخارج.
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