https://sputnikarabic.ae/20240320/الكرملين-من-غير-الممكن-الطعن-بنزاهة-الانتخابات-الرئاسية-في-روسيا-1087199174.html
الكرملين: من غير الممكن الطعن بنزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا
الكرملين: من غير الممكن الطعن بنزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه من غير الممكن الطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T10:38+0000
2024-03-20T10:38+0000
2024-03-20T10:38+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وقال بيسكوف للصحفيين: "حقيقة أن الانتخابات نظيفة بشكل مطلق، وهذا المؤشر هو في أعلى مستوى ممكن، ولا يمكن الجدال فيه، وهذا ربما، يؤكد مرة أخرى على أهمية وتفرّد الفوز غير المسبوق الذي حققه الرئيس بوتين بهذه المعايير".وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يوم الاثنين الماضي 18 آذار/مارس الجاري، فوز فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28 في المئة، وذلك بعد فرز 100 في المئة من بطاقات الاقتراع.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس 2024. وتجاوز عدد من يحق لهم التصويت 112 مليونا في أراضي روسيا، وما يصل إلى نحو مليونين في الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20240319/مجلس-الأمن-الروسي-يعلق-على-قرار-برلين-بعدم-اعتبار-بوتين-رئيسا-1087151128.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
الكرملين: من غير الممكن الطعن بنزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه من غير الممكن الطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "حقيقة أن الانتخابات نظيفة بشكل مطلق، وهذا المؤشر هو في أعلى مستوى ممكن، ولا يمكن الجدال فيه، وهذا ربما، يؤكد مرة أخرى على أهمية وتفرّد الفوز غير المسبوق الذي حققه الرئيس بوتين بهذه المعايير".
وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يوم الاثنين الماضي 18 آذار/مارس الجاري، فوز فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.28 في المئة، وذلك بعد فرز 100 في المئة من بطاقات الاقتراع.
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس 2024. وتجاوز عدد من يحق لهم التصويت 112 مليونا في أراضي روسيا، وما يصل إلى نحو مليونين في الخارج.