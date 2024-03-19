https://sputnikarabic.ae/20240319/مجلس-الأمن-الروسي-يعلق-على-قرار-برلين-بعدم-اعتبار-بوتين-رئيسا-1087151128.html
مجلس الأمن الروسي يعلق على قرار برلين "بعدم اعتبار" بوتين رئيسا
مجلس الأمن الروسي يعلق على قرار برلين "بعدم اعتبار" بوتين رئيسا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أنه ليس من الواضح كيف ستتفاوض ألمانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا لم يعتبروه كذلك، فكل هذا بسبب الضعف... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T08:22+0000
2024-03-19T08:22+0000
2024-03-19T08:22+0000
روسيا
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أخبار ألمانيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "فالسؤال إذن هو، من هو بالنسبة لهم، إذا لم يكن لديه الشرعية اللازمة؟ وما هو ثمن هذه المفاوضات؟ وكل هذا بسبب الضعف المخزي، لا نستطيع التأثير على الانتخابات، ولا نعترف بالنتائج، ولكن من أجل أن نحدث فوضى في الانتخابات علينا أن نطلق تصريحات غبية".بدورها، قالت نائبة ممثل مجلس الوزراء الألماني كريستيان هوفمان، إن الحكومة الألمانية مستعدة للتواصل مع بوتين، لكنها لن تهنئه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في روسيا.وحدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتنافس أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ووصل إلى نحو مليونين في الخارج.وقال في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاؤوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".
https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-الحملة-الانتخابية-كانت-حضارية-والتزمت-بالقانون-الروسي-بشكل-تام-1087117926.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
مجلس الأمن الروسي يعلق على قرار برلين "بعدم اعتبار" بوتين رئيسا
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أنه ليس من الواضح كيف ستتفاوض ألمانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا لم يعتبروه كذلك، فكل هذا بسبب الضعف المخزي.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "فالسؤال إذن هو، من هو بالنسبة لهم، إذا لم يكن لديه الشرعية اللازمة؟ وما هو ثمن هذه المفاوضات؟ وكل هذا بسبب الضعف المخزي، لا نستطيع التأثير على الانتخابات، ولا نعترف بالنتائج، ولكن من أجل أن نحدث فوضى في الانتخابات علينا أن نطلق تصريحات غبية".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، إنه "بعد الانتخابات في روسيا، تعتزم الوزارة أن تقتصر في وثائقها وبياناتها على اسم فلاديمير بوتين (دون ذكر عبارة الرئيس الروسي)".
بدورها، قالت نائبة ممثل مجلس الوزراء الألماني كريستيان هوفمان، إن الحكومة الألمانية مستعدة للتواصل مع بوتين، لكنها لن تهنئه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في روسيا.
وفاز فلاديمير بوتين، بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية، إذ حصل على نسبة 87.28% من الأصوات، في حين حصل نيكولاي خاريتونوف على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف على 3.85% من الأصوات، بينما حصل ليونيد سلوتسكي على 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.
وحدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتنافس أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.
وأغلقت مساء يوم أول أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.
وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ووصل إلى نحو مليونين في الخارج.
وأعرب بوتين، مساء يوم أول أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.
وقال في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاؤوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".