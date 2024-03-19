https://sputnikarabic.ae/20240319/مجلس-الأمن-الروسي-يعلق-على-قرار-برلين-بعدم-اعتبار-بوتين-رئيسا-1087151128.html

مجلس الأمن الروسي يعلق على قرار برلين "بعدم اعتبار" بوتين رئيسا

مجلس الأمن الروسي يعلق على قرار برلين "بعدم اعتبار" بوتين رئيسا

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أنه ليس من الواضح كيف ستتفاوض ألمانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا لم يعتبروه كذلك، فكل هذا بسبب الضعف... 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T08:22+0000

2024-03-19T08:22+0000

2024-03-19T08:22+0000

روسيا

العالم

أخبار ألمانيا

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "فالسؤال إذن هو، من هو بالنسبة لهم، إذا لم يكن لديه الشرعية اللازمة؟ وما هو ثمن هذه المفاوضات؟ وكل هذا بسبب الضعف المخزي، لا نستطيع التأثير على الانتخابات، ولا نعترف بالنتائج، ولكن من أجل أن نحدث فوضى في الانتخابات علينا أن نطلق تصريحات غبية".بدورها، قالت نائبة ممثل مجلس الوزراء الألماني كريستيان هوفمان، إن الحكومة الألمانية مستعدة للتواصل مع بوتين، لكنها لن تهنئه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في روسيا.وحدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتنافس أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ووصل إلى نحو مليونين في الخارج.وقال في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاؤوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-الحملة-الانتخابية-كانت-حضارية-والتزمت-بالقانون-الروسي-بشكل-تام-1087117926.html

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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024