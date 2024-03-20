https://sputnikarabic.ae/20240320/الكونغرس-الأمريكي-يدرس-دعوة-نتنياهو-لإلقاء-خطاب-أمامه-1087216306.html
الكونغرس الأمريكي يدرس دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمامه
الكونغرس الأمريكي يدرس دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمامه
سبوتنيك عربي
يدرس الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، حيث أن هناك شكوك حول... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T22:11+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مصدر في الكونغرس لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بسؤاله عما إذا كان الجمهوريون في مجلس النواب يفكرون في دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس: "لسوء الحظ، يتطلب خطاب الجلسة المشتركة موافقة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ولا أعتقد أن هذا أمر مرجح بالنظر إلى تعليقات شومر الأخيرة بشأن بيبي (نتنياهو)".ودعا شومر مؤخرا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، وقال إن حكومة نتنياهو لم تعد تناسب احتياجات تل أبيب.وأضاف شومر أنه يجب على الولايات المتحدة تعزيز جهودها للعمل بنشاط من أجل السلام إذا بقي نتنياهو في السلطة بعد الصراع في غزة.علاوة على ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن إدارة بايدن تدرس خيارات الرد إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية في رفح خلافا لتحذيرات واشنطن ودون خطة موثوقة لحماية المدنيين.ووفقا لموقع "بانش باول نيوز"، رفض شومر بالفعل طلبا من نتنياهو للتحدث إلى الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ.ويعمل المشرعون الأمريكيون حاليا على الموافقة على مزيد من التمويل للمساعدة الأمنية لإسرائيل، إما من خلال مشروع قانون تكميلي لمجلس الشيوخ بقيمة 95 مليار دولار أو مشروع قانون مساعدات أمنية مستقل من الجمهوريين في مجلس النواب.
https://sputnikarabic.ae/20230122/هل-يخطب-أمام-الكونغرس-للمرة-الرابعة-بلينكن-يزور-تل-أبيب-حاملا-رسالة-من-بايدن-إلى-نتنياهو-1072574069.html
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الكونغرس الأمريكي, بنيامين نتنياهو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الكونغرس الأمريكي, بنيامين نتنياهو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الكونغرس الأمريكي يدرس دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمامه
يدرس الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، حيث أن هناك شكوك حول موافقة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر على تلك الخطط.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال مصدر في الكونغرس لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بسؤاله عما إذا كان الجمهوريون في مجلس النواب يفكرون في دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس: "لسوء الحظ، يتطلب خطاب الجلسة المشتركة موافقة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ولا أعتقد أن هذا أمر مرجح بالنظر إلى تعليقات شومر الأخيرة بشأن بيبي (نتنياهو)".
ودعا شومر مؤخرا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، وقال إن حكومة نتنياهو لم تعد تناسب احتياجات تل أبيب.
وأضاف شومر أنه يجب على الولايات المتحدة تعزيز جهودها للعمل بنشاط من أجل السلام إذا بقي نتنياهو في السلطة بعد الصراع في غزة.
علاوة على ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن إدارة بايدن تدرس خيارات الرد إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية في رفح خلافا لتحذيرات واشنطن ودون خطة موثوقة لحماية المدنيين.
ووفقا لموقع "بانش باول نيوز"، رفض شومر بالفعل طلبا من نتنياهو للتحدث إلى الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ.
ويعمل المشرعون الأمريكيون حاليا على الموافقة على مزيد من التمويل للمساعدة الأمنية لإسرائيل
، إما من خلال مشروع قانون تكميلي لمجلس الشيوخ بقيمة 95 مليار دولار أو مشروع قانون مساعدات أمنية مستقل من الجمهوريين في مجلس النواب.