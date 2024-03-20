https://sputnikarabic.ae/20240320/المؤسسة-الليبية-للاستثمار-تنفي-ضخ-5-مليارات-دولار-لزيادة-استثمارها-في-مصر-1087202582.html
المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي ضخ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر
المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي ضخ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر
سبوتنيك عربي
أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأربعاء، أن الوضع الاستثماري للمؤسسة في مصر جيد، وأنها تسعى إلى تطويره. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T12:40+0000
2024-03-20T12:40+0000
2024-03-20T12:40+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
وحسب موقع "بوابة الوسط"، نفت المؤسسة ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول ضخها مبلغ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.ونقل الموقع عن المستشار الإعلامي للمؤسسة، لؤي القريو، قوله إن نشاط المؤسسة الاستثماري القائم في مصر جيد، مع الأمل في تطويره مستقبلاً في إطار العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالح شعبيهما.ودعا القريو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء مثل هذه الأخبار من مصادرها الرسمية.وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مشاركة المؤسسة الليبية للاستثمار في فعاليات معرض القاهرة الدولي "EECA EXPO 2024"، الذي أقيم خلال الفترة من 29 فبراير/ شباط إلى 9 مارس/ آذار الجاري.وكانت بعض المواقع الإخبارية المصرية قد نشرت تصريحا منسوبا لمؤسسة الاستثمار يفيد بـ"رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الاستثمارية في مصر".
https://sputnikarabic.ae/20240217/شركات-مصرية-تبدي-استعدادها-لإقامة-مصانع-جديدة-في-ليبيا-1086158307.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_2dddb9d250d1694c830b700424998624.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي ضخ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر
أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأربعاء، أن الوضع الاستثماري للمؤسسة في مصر جيد، وأنها تسعى إلى تطويره.
وحسب موقع
"بوابة الوسط"، نفت المؤسسة ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول ضخها مبلغ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.
ونقل الموقع عن المستشار الإعلامي للمؤسسة، لؤي القريو، قوله إن نشاط المؤسسة الاستثماري القائم في مصر جيد، مع الأمل في تطويره مستقبلاً في إطار العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالح شعبيهما.
ودعا القريو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء مثل هذه الأخبار من مصادرها الرسمية.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مشاركة المؤسسة الليبية للاستثمار في فعاليات معرض القاهرة الدولي "EECA EXPO 2024"، الذي أقيم خلال الفترة من 29 فبراير/ شباط إلى 9 مارس/ آذار الجاري.
وكانت بعض المواقع الإخبارية المصرية قد نشرت تصريحا منسوبا لمؤسسة الاستثمار يفيد بـ"رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الاستثمارية في مصر
".