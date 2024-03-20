عربي
الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود
https://sputnikarabic.ae/20240320/المؤسسة-الليبية-للاستثمار-تنفي-ضخ-5-مليارات-دولار-لزيادة-استثمارها-في-مصر-1087202582.html
المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي ضخ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر
المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي ضخ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر
سبوتنيك عربي
أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأربعاء، أن الوضع الاستثماري للمؤسسة في مصر جيد، وأنها تسعى إلى تطويره. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T12:40+0000
2024-03-20T12:40+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
وحسب موقع "بوابة الوسط"، نفت المؤسسة ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول ضخها مبلغ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.ونقل الموقع عن المستشار الإعلامي للمؤسسة، لؤي القريو، قوله إن نشاط المؤسسة الاستثماري القائم في مصر جيد، مع الأمل في تطويره مستقبلاً في إطار العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالح شعبيهما.ودعا القريو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء مثل هذه الأخبار من مصادرها الرسمية.وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مشاركة المؤسسة الليبية للاستثمار في فعاليات معرض القاهرة الدولي "EECA EXPO 2024"، الذي أقيم خلال الفترة من 29 فبراير/ شباط إلى 9 مارس/ آذار الجاري.وكانت بعض المواقع الإخبارية المصرية قد نشرت تصريحا منسوبا لمؤسسة الاستثمار يفيد بـ"رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الاستثمارية في مصر".
https://sputnikarabic.ae/20240217/شركات-مصرية-تبدي-استعدادها-لإقامة-مصانع-جديدة-في-ليبيا-1086158307.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_2dddb9d250d1694c830b700424998624.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي ضخ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر

12:40 GMT 20.03.2024
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Andrei Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأربعاء، أن الوضع الاستثماري للمؤسسة في مصر جيد، وأنها تسعى إلى تطويره.
وحسب موقع "بوابة الوسط"، نفت المؤسسة ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول ضخها مبلغ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.
ونقل الموقع عن المستشار الإعلامي للمؤسسة، لؤي القريو، قوله إن نشاط المؤسسة الاستثماري القائم في مصر جيد، مع الأمل في تطويره مستقبلاً في إطار العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالح شعبيهما.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
شركات مصرية تبدي استعدادها لإقامة مصانع جديدة في ليبيا
17 فبراير, 08:05 GMT
ودعا القريو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء مثل هذه الأخبار من مصادرها الرسمية.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مشاركة المؤسسة الليبية للاستثمار في فعاليات معرض القاهرة الدولي "EECA EXPO 2024"، الذي أقيم خلال الفترة من 29 فبراير/ شباط إلى 9 مارس/ آذار الجاري.
وكانت بعض المواقع الإخبارية المصرية قد نشرت تصريحا منسوبا لمؤسسة الاستثمار يفيد بـ"رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الاستثمارية في مصر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف مطار بن غوريون 13:50 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала