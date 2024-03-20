عربي
الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/بولندا-تقر-بوجود-قوات-غربية-في-أوكرانيا-1087202045.html
بولندا تقر بوجود قوات غربية في أوكرانيا
بولندا تقر بوجود قوات غربية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أقر وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، بوجود قوات غربية في أوكرانيا، واصفا وجودها هناك بـ"السر المكشوف". 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T12:35+0000
2024-03-20T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079933927_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4f7781b20df0d2189c65a9964033738f.jpg
وقال سيكورسكي خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "كما أعلن المستشارالألماني أولاف شولتس أن قوات عسكرية من دول كبيرة موجودة بالفعل في أوكرانيا".وتابع الوزير أنه "في اللغة البولندية هناك مصطلح "سر مفتوح" وهو ما يصف سرًا يعرفه الجميع".وصرح سيكورسكي مرة أخرى بأن بولندا لا تنوي إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، مضيفا أن "أوكرانيا وبولندا كانتا دولة واحدة منذ 400 عام وهذا سيكون بمثابة مادة دعائية ممتازة للروس. لذلك يجب أن نكون آخر من يفعل ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص".وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري "لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20240320/موسكو-إرسال-قوات-فرنسية-إلى-أوكرانيا-سيكون-بمثابة-مقصلة-لباريس-1087192340.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079933927_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_82fd0281cd7263f3904f52bc71d94850.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

بولندا تقر بوجود قوات غربية في أوكرانيا

12:35 GMT 20.03.2024
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوركتيبة الناتو منتشرة في بولندا
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أقر وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، بوجود قوات غربية في أوكرانيا، واصفا وجودها هناك بـ"السر المكشوف".
وقال سيكورسكي خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "كما أعلن المستشارالألماني أولاف شولتس أن قوات عسكرية من دول كبيرة موجودة بالفعل في أوكرانيا".
وتابع الوزير أنه "في اللغة البولندية هناك مصطلح "سر مفتوح" وهو ما يصف سرًا يعرفه الجميع".
وصرح سيكورسكي مرة أخرى بأن بولندا لا تنوي إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، مضيفا أن "أوكرانيا وبولندا كانتا دولة واحدة منذ 400 عام وهذا سيكون بمثابة مادة دعائية ممتازة للروس. لذلك يجب أن نكون آخر من يفعل ذلك".
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيكون بمثابة مقصلة لباريس
08:19 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.
وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص".
وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري "لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف مطار بن غوريون 13:50 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала