https://sputnikarabic.ae/20240320/بولندا-تقر-بوجود-قوات-غربية-في-أوكرانيا-1087202045.html
بولندا تقر بوجود قوات غربية في أوكرانيا
بولندا تقر بوجود قوات غربية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أقر وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، بوجود قوات غربية في أوكرانيا، واصفا وجودها هناك بـ"السر المكشوف". 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T12:35+0000
2024-03-20T12:35+0000
2024-03-20T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال سيكورسكي خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "كما أعلن المستشارالألماني أولاف شولتس أن قوات عسكرية من دول كبيرة موجودة بالفعل في أوكرانيا".وتابع الوزير أنه "في اللغة البولندية هناك مصطلح "سر مفتوح" وهو ما يصف سرًا يعرفه الجميع".وصرح سيكورسكي مرة أخرى بأن بولندا لا تنوي إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، مضيفا أن "أوكرانيا وبولندا كانتا دولة واحدة منذ 400 عام وهذا سيكون بمثابة مادة دعائية ممتازة للروس. لذلك يجب أن نكون آخر من يفعل ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص".وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري "لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20240320/موسكو-إرسال-قوات-فرنسية-إلى-أوكرانيا-سيكون-بمثابة-مقصلة-لباريس-1087192340.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بولندا تقر بوجود قوات غربية في أوكرانيا
أقر وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، بوجود قوات غربية في أوكرانيا، واصفا وجودها هناك بـ"السر المكشوف".
وقال سيكورسكي خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "كما أعلن المستشارالألماني أولاف شولتس أن قوات عسكرية من دول كبيرة موجودة بالفعل في أوكرانيا".
وتابع الوزير أنه "في اللغة البولندية هناك مصطلح "سر مفتوح" وهو ما يصف سرًا يعرفه الجميع".
وصرح سيكورسكي مرة أخرى بأن بولندا لا تنوي إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، مضيفا أن "أوكرانيا وبولندا كانتا دولة واحدة منذ 400 عام وهذا سيكون بمثابة مادة دعائية ممتازة للروس. لذلك يجب أن نكون آخر من يفعل ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا
، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.
وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص".
وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري "لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".