https://sputnikarabic.ae/20240320/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-3-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-1087213616.html
"حزب الله" اللبناني يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
"حزب الله" اللبناني يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، في 3 بياناتٍ له، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T17:40+0000
2024-03-20T17:40+0000
2024-03-20T17:40+0000
العالم العربي
أخبار حزب الله
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078262256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16a63c1b9cbe6e0f42f9785cccaa676f.jpg
وأوضح الحزب، في بياناته، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله)، قصفت قلعة هونين، وموقع زبدين، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة".وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد حذر خلال لقاء عقده مع الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، في وقت سابق، من أن ما أسماه "عدوان (حزب الله)، يقرّبنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان"، وفقاً لما جاء في بيان الوزارة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240320/وزيرة-إسرائيلية-تدعو-إلى-توسيع-كابينيت-الحرب-تبادل-الآراء-مطلوب-1087213357.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078262256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a5daaf7f554914dbaf45a2291342c21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
"حزب الله" اللبناني يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، في 3 بياناتٍ له، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأوضح الحزب، في بياناته، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله)، قصفت قلعة هونين، وموقع زبدين، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة".
وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدة القنطرة ما أسفر عن مقتل عنصر من حركة أمل، وعلى أطراف بلدة الغندورية، وقصفت بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة عيتا الشعب، وقصفت دبابة ميركافا بالقذائف المباشرة بلدة العباسية الحدودية، كما أطلقت القوات الإسرائيلية في قرية الغجر المحتلة رشقات رشاشة باتجاه رعاة الماشية شرقي بلدة الوزاني في جنوبي لبنان".
وتأتي تلك التطورات في سياق ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، بعيد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد حذر خلال لقاء عقده مع الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، في وقت سابق، من أن ما أسماه "عدوان (حزب الله)، يقرّبنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان"، وفقاً لما جاء في بيان الوزارة الإسرائيلية.