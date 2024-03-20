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https://sputnikarabic.ae/20240320/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-3-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-1087213616.html
"حزب الله" اللبناني يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
"حزب الله" اللبناني يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، في 3 بياناتٍ له، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T17:40+0000
2024-03-20T17:40+0000
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وأوضح الحزب، في بياناته، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله)، قصفت ‏قلعة هونين، وموقع زبدين، و‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته ‏إصابةً مباشرة".وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد حذر خلال لقاء عقده مع الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، في وقت سابق، من أن ما أسماه "عدوان (حزب الله)، يقرّبنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان"، وفقاً لما جاء في بيان الوزارة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240320/وزيرة-إسرائيلية-تدعو-إلى-توسيع-كابينيت-الحرب-تبادل-الآراء-مطلوب-1087213357.html
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العالم العربي, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

"حزب الله" اللبناني يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية

17:40 GMT 20.03.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، في 3 بياناتٍ له، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأوضح الحزب، في بياناته، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله)، قصفت ‏قلعة هونين، وموقع زبدين، و‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته ‏إصابةً مباشرة".
وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدة القنطرة ما أسفر عن مقتل عنصر من حركة أمل، وعلى أطراف بلدة الغندورية، وقصفت بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة عيتا الشعب، وقصفت دبابة ميركافا بالقذائف المباشرة بلدة العباسية الحدودية، كما أطلقت القوات الإسرائيلية في قرية الغجر المحتلة رشقات رشاشة باتجاه رعاة الماشية شرقي بلدة الوزاني في جنوبي لبنان".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع أعضاء من حكومته - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
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وتأتي تلك التطورات في سياق ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، بعيد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد حذر خلال لقاء عقده مع الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، في وقت سابق، من أن ما أسماه "عدوان (حزب الله)، يقرّبنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان"، وفقاً لما جاء في بيان الوزارة الإسرائيلية.
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